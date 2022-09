„Juden denken, wo steht der Koffer?“ Der ganz alltägliche Antisemitismus in Berlin

Herr Königsberg, Sie sind seit fünf Jahren Antisemitismusbeauftragter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Welche Art von Anfeindungen erleben Juden im Jahr 2022 in der Stadt?

Ganz unterschiedlich. So wie es, glaube ich, keine Frau gibt, die keinen Sexismus erlebt hat, gibt es keinen Juden, der keinen Antisemitismus erlebt hat. Es fängt mit seltsamen Blicken an, reicht über alle möglichen abwertenden Bemerkungen bis hin zu körperlichen Übergriffen.

