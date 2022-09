Hoffen, Bangen, Warteliste Wer hilft mir bei psychischen Problemen?

Wann ist es nur eine schwierige Phase und wo beginnt die Krise? Die Mitarbeiterin in der Psychologischen Hochschulambulanz der Universität Marburg lächelt milde, als ich vor ihr sitze. Innere Unruhe, Schlaflosigkeit und nächtliches Grübeln haben mich hergeführt. Und die Ahnung, dass das mehr als bloß Unistress ist. Mittelschwere depressive Episode wird am Ende auf der Ersteinschätzung stehen. „Schauen Sie, Sie müssen lernen zu vertrauen“, sagt die Psychologin. Leben bedeute stetiges und tägliches Loslassen. Festhalten aber führe zu dem Schmerz, den wir doch eigentlich vermeiden wollen. Was sie mir damit wohl sagen will?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden