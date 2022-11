Hoffnungslos verliebt am Strand Sie aus dem Osten, er aus dem Westen – diese Liebe war eigentlich unmöglich

Wie sie so lacht, so laut und hell und klar, da ist er schockverliebt. Gitte ist 18, mit ihrer Familie hergejuckelt im knatternden Wartburg, hinten das Klappfix-Zelt als Anhänger dran. Gerd ist 20, mit seinen Kumpels unterwegs im schicken VW-Käfer. Ein Sommertag am Strand in Bulgarien – sie, weil hier ihre weite Welt ist; er, weil er weiterwill nach Griechenland.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden