Hollywood-Autor Anthony McCarten „Schauspieler wollen nicht von Deep-Fake-Versionen ersetzt werden“

Mr. McCarten, Sie haben die Drehbücher für Oscar-Filme wie „The Darkest Hour“ und „Bohemian Rhapsody“ geschrieben, mit dem Roman „Going Zero“ einen Bestseller veröffentlicht. Seit dem 1. Mai befinden sich die Hollywood-Autoren in einem Streik, Sie auch. Dutzende Serien wie „Stranger Things“ und „Severance“ mussten die Produktion einstellen. Primär geht es um bessere Bezahlung ...

... weil sich das ganze Verteilungssystem drastisch verändert hat. In der Vergangenheit konnten Schreiber für Fernsehserien darauf vertrauen, dass sie Tantiemen bekommen, wenn eine Lizenz ausläuft und die Serie wieder neu verkauft wird. Bei Streamingdiensten fällt diese Einnahmequelle weg, sie bezahlen nur einmal im Vorfeld. Diese Verhandlungen betreffen mich gar nicht so stark, weil ich fürs Kino arbeite. Es gibt jedoch Dinge, die mich sehr wohl bewegen – und das ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

In einem Essay haben Sie diese als eine unermüdliche Plagiatin gebrandmarkt, die wie ein „gelehriger Papagei“ umsonst arbeite. Was, befürchten Sie, wird passieren?

Es ist nicht das, was ich befürchte, sondern was ich bereits erlebe. Anekdotisch höre ich von Produzenten, wie ChatGPT eingesetzt wird, um Handlungsstränge zu entwickeln und damit den Schatz an historischen Stoffen zu plündern. Am Ende steht ein Hybrid, der vorgibt, ein Original zu sein. Die Entwicklung steht noch am Anfang. Aber man kann erahnen, dass die Versuchung für Produzenten, Streamingdienste oder Studios zu groß sein wird, eine Geschichte mit einer KI zu generieren und am Ende einen menschlichen Schreiber darüber schauen zu lassen, um einen Schimmer Originalität zu wahren oder bisschen Witz einzubauen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Autor die Idee für eine Geschichte hat, sie vielleicht auf ein paar Seiten skizziert und ChatGPT daraus ein Drehbuch bastelt.