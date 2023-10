Homophobe Attacke in Mainz Mann schlägt 35-Jährigen auf offener Straße nieder

Bei einer homophoben Attacke ist ein 35-Jähriger in Mainz auf offener Straße beleidigt und zu Boden geschlagen worden. Wie die Polizei in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt am Montag mitteilte, ging das Opfer in der Nacht zu Sonntag mit seinem Ehemann Hand in Hand durch die Altstadt, als plötzlich ein Luxussportwagen neben ihm hielt. Der Beifahrer stieg aus und griff ihn anlasslos an.

Laut Polizei beleidigte der Mann den 35-Jährigen als „Schwuchtel“ und sagte ihm, er solle sich „verpissen“. Dann schlug er seinem Opfer mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieses hinfiel.

Nach der Attacke stieg der Beifahrer in das wartende Auto, das sehr schnell davonfuhr. Die Polizei ermittelt nun wegen verhetzender Beleidigung und Körperverletzung. Sie sucht auch weitere Zeugen. (AFP)