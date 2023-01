Scooter-Sänger H.P. Baxxter im Interview „Ich bin ja selbst schuld, wenn ich umkippe“

H.P. Baxxter, eine Single von Ihnen heißt „Who the Fuck is HP Baxxter?“. Hat die Dokumentation „FCK 2020“, die jetzt ins Kino kommt und für die die Regisseurin Cordula Kablitz-Post Ihre Band Scooter durch zweieinhalb Pandemiejahre begleitete, Sie der Antwort nähergebracht?

Endgültig geklärt ist das noch nicht. Da ist etwas sehr Gegensätzliches in mir. Der ruhige Part ist Hans Peter Geerdes aus Leer, H.P. Baxxter ist eher der wilde.

Auf der einen Seite bin ich Ästhet, mich interessiert nicht, ob was praktisch ist. Ich mag die englische Lebensart, schon allein wie da die Gärten aussehen. Gepflegter Rasen, schön beschnittene Buchsbaum-Hecke. Nicht diese Steinwüsten mit einem Grashalm wie hier. Auf der anderen Seite aber brauche ich auch diese Feierei bis zum Exzess.

Ex-Bandmitglied Ferris Bueller erzählt im Film, dass seine öffentliche und private Person irgendwann nicht mehr deckungsgleich waren. Das habe ihn kaputt gemacht. Kennen Sie das Problem?

Nein. HP ist keine Kunstfigur. Für mich war es seit meiner Kindheit der größte Traum, auf der Bühne zu stehen und Rockstar zu werden. Seit ich mit meinem Vater „Beatclub“ geguckt habe. Da war ich vielleicht sechs.

Über Glam-Rock bin ich zu Heavy, dann zu Wave und schließlich Techno gekommen. Dabei bin ich dann geblieben, aber ich wollte immer noch den Rock’n’Roll Lifestyle: Ausschweifung, Geld, Partys, Mädels.

Zu viel Ruhe kann ich nicht ertragen. H.P. Baxxter

Haben Sie mal ergründet, woher dieser Wunsch nach Exzess kommt?

Mir ist schnell langweilig. Ich brauche Action. Es ist nicht so, dass ich in einem nervösen Dauerzustand bin wie der Duracell-Hase. Aber Richtung Wochenende gehört das dazu. Zu viel Ruhe kann ich nicht ertragen. Das Erstarren mancher Bekannten in bestimmten Gewohnheiten finde ich sehr langweilig und anstrengend.

Da haben Cordula, die Regisseurin, und ich, neben unserem Geburtsjahr auch viel gemeinsam. Wir sind uns neulich in der „Wilden Renate“ in Berlin begegnet. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich mit 58 zufällig in der Disco trifft.

Zur Person © picture alliance/dpa H.P. Baxxter (bürgerlich: Hans Peter Geerdes), 58, ist Sänger der Band Scooter und Mitinhaber des Musiclabels Kontor Records. Er wuchs im ostfriesländischen Leer auf und lebt heute in Hamburg-Duvenstedt. Nach seinem Abitur 1985 studierte er für kurze Zeit Rechtswissenschaften in Hannover. 1993 gründete H.P. Baxxter zusammen mit Ferris Bueller und Rick J. Jordan die Band Scooter, die bis heute international erfolgreich ist. Die bisher 20 veröffentlichten Studioalben verkauften sich in über 50 Ländern zusammen mehr als 30 Millionen Mal. Damit ist Scooter eine der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten. Am 12.1. startet die Dokumentation „FCK2020“ in den Kinos.

In der Doku klingt durch, die Musik sei früher eine Kompensation für das herausfordernde Familienleben gewesen. Ihr Vater war schwer krank.

Für mich war Musik immer ein Ventil. Alles, was sich so ansammelt an negativen Vibes, kann ich auf der Bühne rauslassen. Das ist eine Reinigung. Ein Reset. Für mich geht es um die Energie, die in der Gemeinschaft explodiert. Hurra, wir drehen jetzt alle zusammen durch! Andere gehen dafür zum Fußball.

Ihre Mitmusiker berichten übereinstimmend von einem „Barzwang“ nach Shows. Gibt es den wirklich?

Ach, das hat seinen Ursprung in den Anfängen, und aus Spaß mache ich das immer noch manchmal: alle trinken, reden über den Auftritt. Das war bei Udo Lindenberg über Jahre selbstverständlich. Wer da ein paar Mal nicht kam, der war Geschichte!

Lindenberg hatte schon mit Anfang 40 einen Herzinfarkt. Ein wenig macht man sich auch Sorgen um Sie, wenn man die Doku schaut. Haben Sie den Lifestyle nach all den Jahren noch im Griff?

Ich achte schon auf eine Balance. Von Sonntag bis Donnerstag mach ich ruhig. Aber um Silvester hatte ich vier wilde Nächte auf Sylt und war danach fertig. Da dachte ich: Alter, das geht nicht mehr. Letztlich bin ich ja selbst schuld, wenn ich umkippe. Aber das ist in mir drin und ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr raus.

Ihre Ausschweifungen haben einen sehr durchchoreographierten Charakter. Sie brauchen backstage Räucherstäbchen, Wodka-Red-Bull aus einem ganz bestimmten 0,3-Liter-Glas, eine laut wummernde Anlage. Wann werden Rituale zum Zwang?

Sicher kippt das ab einem Punkt. Aber das mit dem Glas hat Gründe: Wenn man früher unterwegs war, hat man an der Bar entweder einen Zahnputzbecher bekommen oder so einen Eimer. Das schmeckt doch nicht! Also hat der Tourmanager jetzt immer eins dabei.

Und was den Rest angeht: Ein guter Freund von mir hat den Backstage-Bereich mal als Fortsetzung meines Jugendzimmers bezeichnet, wo wir uns früher immer getroffen haben, bevor wir ausgegangen sind. Fand ich passend.

Peter-Pan-Syndrom? H.P. Scooter möchte nicht über das Altern nachdenken. © Nikita Teryoshin für den Tagesspiegel

Klarer Fall von Peter-Pan-Syndrom?

Vielleicht, richtig erwachsen geworden bin ich nie.

Sie sind fast 60, auf Fotos wirken Sie immer noch makel- und alterslos.

Ich fühle mich nicht wie in einem bestimmten Alter. Meine Leidenschaften sind gleichgeblieben, ich bin voll in der Musik drin und auch kein Nostalgiker. Was Sound und Zeitgefühl angeht, trauere ich weder den 90ern noch den 00er Jahren hinterher.

Techno ist heute so interessant wie lange nicht mehr. Solange man im Geschehen ist, hält einen das fit und frisch. Natürlich muss man mit Sport gegen den Verfall ankämpfen. Und hier und da ein bisschen nachhelfen …

Welcher andere Mensch auf der Welt hat sich 40 Jahre pausenlos seine Haare blondiert? H.P. Baxxter

Macht Ihnen das Altern Angst?

Meine Englischlehrerin meinte schon beim Abi, ich soll unbedingt mal „Das Bildnis des Dorian Gray“ lesen …

… den Roman von Oscar Wilde, in dem ein junger Dandy für die ewige Jugend einen teuflischen Pakt eingeht …

… denn ich würde mal Probleme kriegen. Da war ich 20 und dachte: Was will die von mir? Dann habe ich es gelesen und muss sagen: Sie hatte nicht ganz unrecht. Techno ist Bewegung und Energie. Wenn das mal nicht mehr da ist, wird es hart. Darum verdränge ich das mit dem Altern so gut es geht.

In einer Kritik zu „FCK 2020“ heißt es: „Der Scooter-Frontmann ist wahrscheinlich einer der eitelsten Menschen, die jemals eine Kino-Dokumentation angeführt haben.“ Kränkt Sie das?

Nö, stimmt ja wahrscheinlich. Ich kann es nicht ändern. Jeder hat Ansprüche an sich. Selbst wenn ich allein zu Hause bin, habe ich keine Jogginghose an, man läuft ja auch mal an einem Spiegel vorbei. Und ich fühl mich halt unwohl, wenn ich nicht alle zwei Wochen zum Frisör gehe.

Die blondierten Haare sind Ihr Markenzeichen. Haben die nicht arg gelitten über die Jahre?

Noch sind alle Haare da. Aber ich hätte mich tatsächlich mal anmelden sollen für einen Langzeit-Versuch oder mich sponsern lassen von der Industrie. 1983 habe ich zum ersten Mal gefärbt. Welcher andere Mensch auf der Welt hat sich 40 Jahre pausenlos seine Haare blondiert?

Ein Blick in die Zukunft? H.P. Baxxter liebt die Gegenwart. © Nikita Teryoshin für den Tagesspiegel

Schon als Jugendlicher haben Sie sich geschminkt. Sind sie damit je angeeckt?

Wenn du prominent bist, wirst du anders wahrgenommen, da stört das keinen. Aber früher hatte ich öfter mal ernsthafte Schwierigkeiten. In der Straßenbahn in Hannover wurde ich massiv bedroht. Da hieß es dann flüchten.

Ein anderes Mal wollte mich auf dem Schützenfest in Leer jemand verhauen. Mein Kumpel war dann so geistesgegenwärtig und sagte: „Ey, der war gerade in Amerika, da laufen alle so rum.“ Das hat den dann beschwichtigt.

Auf dem Cover des letzten Albums „God Save the Rave“ sitzen Sie als Jesus beim letzten Abendmahl vor einer gigantischen Lautsprecherbox. Ist das noch Humor oder schon Größenwahn?

Klar ist das übertrieben, aber wenn du so lange dabei bist, hat man schon ein bisschen so eine Guru-Funktion bei eingefleischten Fans. Ich fand dieses Bild witzig. Meine Mutter nicht so.

Religiöse Bedenken?

Ja. Da gibt es dann Grenzen, die generationsbedingt sind. Ich finde das nur menschlich, wenn man die Dinge ein bisschen durch den Kakao zieht. Und ist doch gut, dass das bei uns geht. Wenn du sowas mit dem Islam machen würdest, wärst du sofort in Lebensgefahr.

Im Film klingt an, dass Ihre ehemaligen Bandmitglieder Sebastian Schilde und Michael Simon es auch nicht so lustig fanden, wie sie sich auf dem Cover vor Ihnen verneigen. War das einer der Gründe, warum die beiden Scooter jetzt kurz vor Veröffentlichung des Films verlassen haben?

In einer Band ist es wie in der Beziehung. Man verbringt viel Zeit miteinander, mehr als mit seiner Partnerin. Da kommt es zu Spannungen. Manchmal kriegt man das wieder hin, manchmal lebt man sich völlig auseinander. Und dann ist Trennung besser.

Mir wäre es auch lieber, wenn es wie bei den Stones wäre. Als der Drummer von Led Zeppelin gestorben ist, haben die sich aufgelöst. Ich hätte auch gerne meine Traumfrau kennengelernt, glücklich bis ans Lebensende. Aber die Realität sieht anders aus.

Bruce Dickinson von Iron Maiden hat mal gesagt, Bands könnten keine Demokratien sein.

Der hat Recht. Das würde in einem endlosen Diskussions-Wahnsinn enden, wo man nicht zum Punkt kommt. Im Bereich Musikproduktion höre ich mir Vorschläge an. Aber irgendwann muss man sagen: Schluss, so machen wir das jetzt!

Produzent Jens Thele, Regisseurin Cordula Kablitz-Post und H.P. Baxxter bei der Premiere des Dokumentarfilms „FCK 2020“ in Berlin. © imago/Future Image / IMAGO/Sebastian Gabsch

Ihre Mutter zeigt in der Doku Kinderfotos von Ihnen und sagt lachend: „Da war er schon Diktator“.

Manchmal schieße ich ein bisschen übers Ziel hinaus, aber wer mich kennt, weiß, dass ich nicht boshaft bin. Was mir manchmal fehlt bei anderen, ist der Respekt vor der Sache. Scooter gibt es jetzt schon 30 Jahre.

Das war ein unheimlich langer Weg, wir sind im Kombi von Dorf-Disco zu Dorf-Disco. Und wenn du dann neu dazu kommst, bist du im gemachten Nest: hohe Gagen, die besten Hotels. Da hat ein Gründungsmitglied natürlich einen anderen Status.

Was die Erklärung ist, warum Sie in der Suite schlafen und Ex-Mitmusiker nicht?

Ich brauche halt eine Suite, weil ich mit zwei Koffern unterwegs bin. Ich kann nicht in so ein kleines Zimmer. Aber ich habe zu den anderen gesagt: Wenn du auch eine Suite willst, dann mach.

Scooter hatten am Anfang ihrer Karriere ein großes Problem mit der Glaubwürdigkeit. Der DJ Westbam nannte die Single „Hyper, Hyper” 1995 „die schlechteste Nummer der Welt“. Heute ist Scooter mit 30 Millionen verkauften Tonträgern nach Rammstein und den Scorpions der dritterfolgreichste Popexport Deutschlands. Trotzdem schwingt bei vielen, die ihre Musik feiern, ein ironischer Unterton mit. Kränkt Sie das?

Wenn die Leute ehrlich wären, würden sie zugegeben, dass das gar nicht ironisch ist! Du siehst, wie die auf den Konzerten abgehen. Das tut sich doch keiner freiwillig an, wenn er etwas ironisch gut findet.

Wir sind sicher keine begnadeten Songwriter wie Lennon/McCartney, Gitarre raus, Megahit. Aber ich mache halt, was ich cool finde. Manchmal hat man Glück, dann gibt es eine Phase, wo es läuft. Ein paar Dinger vom letzten Album höre ich mir auch gerne selbst an.

Haben Sie sich mit Westbam mal ausgesprochen?

Neulich spielten wir beide in Dresden. Wir saßen im VIP-Bereich, und da guckte er immer schon so rüber. Später haben wir uns super unterhalten. Es ging auch um Thomas Bernhard, weil wir beide Fans sind und er glaubte, dass mein Hörbuch, für das ich Erzählungen eingelesen habe, nur ein PR-Gag gewesen sei.

Wir haben dann Telefonnummern getauscht und ein paar Mal geschrieben. Er wollte das T-Shirt von uns, wo dick „Hyper, Hyper“ draufsteht. Leider war das grad nicht lieferbar. Da hat er das mit „Always Hardcore“ genommen. Fand er auch gut.

Als die Anfrage kam, haben wir natürlich überlegt, aber dann gesagt: Das ist deren Konflikt, nicht unser Bier. H.P. Baxxter über den Auftritt 2017 auf der Krim

Sie betonen stets, dass Scooter keine politische Band sei. Kann man unpolitisch auf der Krim auftreten, wie Sie das 2017 gemacht haben?

Unsere Musik und Texte sind unpolitisch. Und wir haben immer schon viel in Osteuropa gespielt. Als die Anfrage kam, haben wir natürlich überlegt, aber dann gesagt: Das ist deren Konflikt, nicht unser Bier. Wir hätten genauso in der Ukraine gespielt. Ich habe mich über die Doppelmoral geärgert. Als wir dort ankamen, legten auch andere DJs aus dem Westen auf und der Hauptsponsor war ein großes deutsches Unternehmen.

Aber Scooter waren mal wieder die Bösen! Wir wurden bewusst rausgepickt, weil uns alle kennen. Unsere Fans wollten feiern, die waren dankbar und haben sich gefreut. Mich erinnert das ein bisschen an die letzte Fußball-WM. Die armen Jungs sind Anfang 20 und müssen sich vor so einem wichtigen Turnier nur über ihre Binde Gedanken machen, sind völlig verwirrt und verlieren dann.

Ist aus dem Verfahren, das die Ukraine nach dem Auftritt anstrengte, dann jemals etwas geworden? Angeblich drohten Ihnen acht Jahre Haft.

Nein, unser Freund Kubicki hat dann noch mal mit dem Botschafter gesprochen und konnte die Wogen glätten.

Gibt es denn etwas, wofür sich Scooter oder HP Baxxter einsetzen würden?

Ich war kurz davor, gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, aber da hat mein Manager mich zurückgehalten: „Bist du wahnsinnig, HP?“ Naja, ich fand das völlig irre. Also ich rede jetzt von 2021, nicht vom Anfang der Pandemie - da war das richtig, dass man nichts macht.

Aber später hatten wird den Blick von außen. Ich war in Schweden, da war alles normal ohne Regeln. In England haben wir ohne Auflagen Konzerte gespielt. In Deutschland war das aber so starrköpfig. Ich sehe mich als Freigeist. Und für mich ist Freiheit das wichtigste, das höchste Gut.

Also machen Sie jetzt als Solokünstler weiter?

Nee, Jay Frog, der schonmal ein paar Jahre dabei war, ist wieder an Bord. Und der dritte Posten wird auch noch besetzt. And the beat goes on …

