„Ich höre doch, dass du da bist!“ Der übergriffigen Hausverwaltung ausgeliefert

Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Seit ich denken kann, schwindet meine Heimatstadt dahin. Spätis, Jugendräume, Clubs und viele weitere prägende Orte meiner Jugend sind längst aus dem Stadtbild verdrängt, meine Freund:innen und ich wohnen alle in Randbezirken und zahlen für unsere WG-Zimmer mitunter mehr als unsere Eltern für die Mietverträge ihrer Altbauwohnungen in Prenzlauer Berg.