Ihre Freunde nerven Sie? Vielleicht ist das ja genau das Gute an ihnen!

Ich bin eher der angespannte Typ. Entsprechend treiben mich Leute, die sich gehenlassen, also zum Beispiel in der Öffentlichkeit mit weit aufgerissenem Mund gähnen, zu spät kommen, sich betrinken, auf meinem Balkon laut reden oder anderweitig verhaltensauffällig sind, an den Rand des Wahnsinns.