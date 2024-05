Im Alter aufs Abstellgleis? So schützt man sich vor Altersdiskriminierung im Job

Herr Leyhausen, Sie beraten Unternehmen zum Thema Alter und Altern. Früher mussten Ältere um ihren Job fürchten, heute braucht man angeblich jede Hand. Werden erfahrene Mitarbeitende jetzt mehr wertgeschätzt?

In der Theorie müsste es so sein. Leider ist Altersdiskriminierung nach wie vor weit verbreitet ist. Das wissen wir aus der 2022 erschienenen Studie „Ageismus“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Diese zeigt unter anderem, dass man in Deutschland im Schnitt schon mit 61 Jahren als alt gilt. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern fällt diese Grenze recht niedrig aus.