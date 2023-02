Im Alter von 54 Jahren US-Rapper Trugoy von De La Soul ist gestorben

Der US-Rapper David Jolicoeur alias Trugoy the Dove vom Hip-Hop-Trio De La Soul ist tot. Wie die Online-Plattformen AllHipHop und Pitchfork sowie das Musikmagazin „Rolling Stone“ am Sonntag berichteten, wurde er 54 Jahre alt. Eine Todesursache wurde in den Berichten nicht genannt. In den vergangenen Jahren hatte Trugoy öffentlich über Herzprobleme gesprochen.

Trugoy und seine Schulfreunde Posdnuos und Maseo hatten De La Soul 1988 in Amityville auf Long Island im US-Bundesstaat New York gegründet. Das Trio setzte sich mit vielseitigen Samples, intelligenten Wortspielen und einer unbeschwerten Lebenseinstellung vom damals üblichen Gangsta-Rap ab und hatte großen Einfluss auf die alternative Hip-Hop-Szene.

Nach Trugoys Tod bekundeten zahlreiche Größen aus der Hip-Hop-Szene ihr Beileid. Rapper Big Daddy Kane erklärte: „Es war mir eine Ehre, mit dir auf so vielen Bühnen zu stehen.“ (AFP)

