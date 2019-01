Dendemann, 44, heißt eigentlich Daniel Ebel und war einer der wichtigsten Protagonisten des frühen deutschen Raps. Mit DJ Rabauke gründete er in den 90er Jahren die Band „Eins Zwo“ und veröffentlichte 1999 eine der einflussreichsten Deutschrap-Platten: „Gefährliches Halbwissen“. Seit 2003 ist Dendemann solo unterwegs und veröffentlichte die Platten „Die Pfütze des Eisbergs“ und „Vom Vintage verweht“. Am 25. Januar erscheint sein Album „Da nich für“. Seine Tour zum Album war in vielen deutschen Städten sofort ausverkauft. Von 2015 bis 2017 war der Rapper der musikalische Sidekick in Jan Böhmermanns Late Night Show „Neo Magazin Royale“.

Dendemann wuchs in Menden, einer sauerländischen Kleinstadt bei Dortmund, auf und zog 1996 nach Hamburg, wo er mit Fettes Brot, Samy Deluxe und den Absoluten Beginnern Musik machte. Mehr als 20 Jahre später sitzt er in der obersten Etage des Universal-Gebäudes. Er lebt mittlerweile in Berlin-Kreuzberg.

Es ist früher Abend, Dendemann bestellt noch vor dem ersten Wort eine Tasse Espresso. Als man ihm dazu Wasser anbietet, entgegnet er: „Um Gottes Willen, nein. Ich brauche die Wadenkrämpfe, um mich nachts zu spüren.“