Israels neue Weinszene Nicht ganz kosher

Mit dem Erfolg der levantinischen Küche und dem kulinarischen Austausch zwischen Tel Aviv und Berlin erfahren die Weine Israels hierzulande eine größere Aufmerksamkeit, auch bei Menschen, die nicht kosher trinken. Obwohl das Land klein ist, sind seine Weinbaugebiete überraschend vielfältig: Sie erstrecken sich entlang des Mittelmeers und bis über 1200 Meter hinauf mit Blick auf den schneebedeckten Gipfel des Hermon, Reben wachsen auf den Hügeln rund um Jerusalem und Dank ausgefeilter Bewässerungstechnik sogar in der Wüste Negev.

Das historische Land Kanaan zählt zu den frühen Stätten des Weinbaus, die Moderne begann mit einer gewaltigen Rothschild-Investition Ende des 19. Jahrhunderts.

Wein war in Israel immer auch religiös und politisch konnotiert – und ist es noch heute. Die Golan Heights Winery etwa gehört nicht nur zu den größten Produzenten im Land, hat das Qualitätsniveau deutlich gehoben und international für Beachtung gesorgt. Ihre 600 Hektar Weinberge liegen auf besetztem Gebiet und gehören völkerrechtlich zu Syrien. In der EU müssen die Weine, z.B. aus der Top-Linie Yarden (Jordan), als Herkunft „Israelische Siedlung“ tragen. Auch auf der Westbank entstehen immer mehr kleine Weingüter von Siedlern, bei denen Weinbau und Patriotismus Hand in Hand gehen.

Kosher sind längst nicht mehr alle Weine. Für Boutique-Weingüter lohnt der Aufwand oft nicht, wichtige Schritte der Weinbereitung von einem Rabbi begleiten zu lassen. Das gilt auch für die Weine von Ze’ev Dunie. Der ehemalige Filmemacher, dessen Vater 1938 gerade noch rechtzeitig vor den Nazis aus Berlin fliehen konnte, bewirtschaftet drei Hektar im Herzen der Jerusalemer Berge ökologisch. Seine sorgfältig gereifte rote Cuvée „Antoine“ kann mit bedeutend teureren Châteauneuf-du-Pape lässig mithalten, während der „Wild Chenin“ beweist, dass aus dem klassischen Rotwein-Land auch große Weißweine kommen können.

Die raren Flaschen von Dunies „Seahorse Winery“ finden sich u.a. auf den Weinkarten der Berliner Restaurants „Layla“ und „Montraw“, im Kadewe sowie im Online-Shop des Rheingau-Weinguts Kaufmann.

Für die Verbindung zwischen den Winzern sorgt die Initiative „Twin Wineries“, an der 20 Weingüter aus Israel und Deutschland teilnehmen. Sie steht im Zeichen von „Verständigung, Austausch und Freundschaft“ und bringt gemischte Doppel zusammen wie Gut Hermannsberg von der Nahe und die Sphera Winery aus den Judean Hills zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Sphera ist das einzige Weingut in Israel, das ausschließlich Weißwein produziert, darunter auch Riesling. Das passt zum deutschen Zwilling, der ganz klar auf Riesling spezialisiert ist.

Nach der großen technischen Erneuerung in den Kellereien beschäftigen sich Weinmacher in Israel verstärkt damit, was für ein Stil typisch sein könnte für ihr Land. Während zunächst viel Wissen und Reben aus Kalifornien importiert wurden, sucht man nun nach einem Ausdruck jenseits von tieffruchtigen Neue-Welt-Weinen. Das führt dazu, dass nach dem Cabernet-Boom mediterrane Sorten wie Grenache oder Carignan einen Aufschwung erleben. Beflügelt wird dieser Aufbruch durch eine quirlige Gastroszene, die offen ist für neue Weine jenseits der Großkellereien.

Den tiefsten Einblick in die aufregende Weinszene Israels bietet die Weinkarte im Sterne-Restaurant „Prism“: Hier finden sich auch Riesling der Sphera Winery und der wunderbare Syrah „Garage de Papa“, tatsächlich ein Garagenprojekt von Ido Lewinsohn, der im Hauptberuf Chief Winemaker bei Barkan & Segal ist, der größten Kellerei Israels. In der Rubrik „östliches Mittelmeer“ stehen im „Prism“ die neuen Weine Israels Seite an Seite mit Weinen aus dem Libanon, Palästina, Syrien, Griechenland und Zypern und werden von Gastgeberin Jacqueline Lorenz auch glasweise ausgeschenkt

