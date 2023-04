Tagesspiegel Plus John Irving über Zensur in den USA : „Man nimmt jungen Leuten die Möglichkeit, das zu lesen, was sie wollen“

Als Sohn einer Frauenrechtlerin weiß John Irving, wie sich Feindseligkeit anfühlt. Doch dass seine Bücher wieder aus US-Bibliotheken verbannt werden – damit hat er nicht gerechnet. Videocall mit einem überraschend gut gelaunten Literaten.