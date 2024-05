Junge Frauen für Till Lindemann Was wurde aus dem Rammstein-Skandal?

Jahrelang wurden Frauen vor Rammstein-Konzerten aktiv angeschrieben und für die „Row Zero“ gecastet, einen speziellen Bereich vor der Bühne mit VIP-Zutritt zu Partys mit der Band oder nur Till Lindemann. Der Zweck bestand darin, dem Sänger junge Fans für Sex zuzuführen. Manche Frauen sprachen sogar von sexuellen Übergriffen, was der Sänger und seine Anwälte bis heute dementieren. Gerichte untersagten Medien, dies zu schreiben. Ein Überblick über einen der größten Musikskandale Deutschlands.

1 Sex mit dem Star

„Ich bin das Mädchen, das bei Rammstein gespiked wurde.“ Vor fast einem Jahr erzählte Shelby Lynn auf Twitter von ihren Erfahrungen beim Rammstein-Konzert in Vilnius und löste damit ein Beben aus: Ein Crewmitglied der Band habe sie während einer Konzertpause in einen kleinen Raum gebracht, um dort Till Lindemann zu treffen. Weil sie keinen Sex mit ihm haben wollte, habe der Sänger sie wütend angeschrieben, ihr Nein aber akzeptiert.

An das, was später auf dem Konzert passiert sei, schrieb Lynn, könne sie sich nur noch bruchstückhaft erinnern. Im Hotel habe sie Blutergüssen an sich entdeckt, die sie auf Fotos zeigte. Deswegen vermutete sie, dass ihr beim Konzert Drogen ins Getränk gemischt worden waren. Von wem, schrieb sie nicht.

In den kommenden Wochen wurde Till Lindemann von mehreren Frauen – teils anonym – vorgeworfen, er lasse systematisch junge, weibliche Fans für Sex mit ihm rekrutieren. Seine Anwälte entgegneten: Die Vorwürfe, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.-o.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um es Lindemann zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen, wären „ausnahmslos unwahr“.

2 Ermittlungen und Urteile

Die Staatsanwaltschaft in Vilnius ermittelte gegen Till Lindemann und kurz darauf auch die Staatsanwaltschaft Berlin – wegen des Verdachts von Sexualdelikten sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach gut zwei Monaten wurde das Verfahren eingestellt. Der Hauptgrund: Keine der mutmaßlich betroffenen Frauen meldete sich für eine Zeugenaussage.

Darüber hinaus urteilten Gerichte über die Berichterstattung. Das Landgericht Hamburg untersagte dem NDR, der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel, den Verdacht zu äußern, Till Lindemann hätte Frauen vergewaltigt oder mit K.-o.-Tropfen betäubt, um Sex mit ihnen zu haben.

Die Irin Shelby Lynn hat vor einem Jahr als Erste schwere Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann erhoben. © instagram/Shelbys69666

Was unstrittig ist: das Sex-Casting rund um die „Row Zero“ und der Verdacht des Machtmissbrauchs. Auch einzelne Erfahrungsberichte wurden als zulässige Verdachtsberichterstattung gewertet. Berichte, in denen Frauen schilderten, dass sie den Sex mit Lindemann als „brutal“ empfanden oder dabei nicht „Herrin ihrer Sinne“ waren. Die Äußerungen von Shelby Lynn hat das LG Hamburg als zulässige Meinungsäußerung gewertet, die Lindemanns Anwälte ihr nicht verbieten können.

3 Ausverkaufte Stadien

Seit vergangenem Samstag tourt die Band wieder durch Europa, einige Stadienkonzerte sind bereits ausverkauft. In dieser Woche stehen sie in Dresden viermal auf der Bühne. Einerseits ist Protest angekündigt, andererseits werden rund 55.000 Fans pro Auftritt erwartet.

Bei Eventim heißt es: „Dass die Shows der Band als Inszenierung in ihrer Art, Größe und Qualität einzigartig sind, können die Millionen Besucher*innen bestätigen, die die ausverkauften Auftritte der Band in den vergangenen Jahren besucht haben.“ Nach den Vorwürfen wurde die Tour sogar ausgedehnt. „Die Band freut sich, weitere Deutschland-Termine ankündigen zu können“, schrieben die Musiker im vergangenen Oktober.

Woran sich auch nichts geändert hat: Till Lindemanns Hang zu sexuell gewaltvollen Szenen, zuletzt zu sehen bei dem 15-sekündigen Video-Teaser zu seiner Cover-Solo-Single „Entre Dos Tierras“. Darin würgt der Sänger eine regungslos am Boden liegende Frau und hat Sex mit ihr. Das offizielle Musikvideo wurde etwas entschärft.

Privat soll Till Lindemann (61) eine neue Freundin haben: das Model Joelle Marie Jaracz, 20 Jahre alt.