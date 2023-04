Kamin-Video statt Brand Feuerwehreinsatz wegen Feuer auf Bildschirm

Ein Kaminfeuer-Video hat in Tschechien für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein besorgter Nachbar rief in Prag den Notruf an und sagte, er sehe Flammen in einem Wohnzimmer im gegenüberliegenden Haus.

Daraufhin habe die Leitstelle einen Löschzug zu dem mutmaßlichen Wohnungsbrand geschickt, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag mitteilte.

Doch wie sich am Einsatzort herausstellte, spielte der Wohnungsbesitzer nur ein Kaminfeuer-Video auf seinem Smart-TV ab, um es sich gemütlich zu machen.

„Wir ärgern uns nicht über den Anrufer, er hat das richtig gemacht“, betonte die Berufsfeuerwehr der tschechischen Hauptstadt. (dpa)

