Kaum Freunde und trotzdem glücklich Eine meiner zwei Freundinnen habe ich noch nie getroffen

Als mal auf einem Familienfest herumgesponnen wurde bezüglich dessen, wo man sich in fünf Jahren sieht, war da eine Terrasse am Meer vor meinem inneren Auge, darauf eine Tafel, an der zwölf sommerlich gekleidete Leute saßen, in der Tür ich als Gastgeberin.

Ich finde das Bild wegen Meer und Terrasse immer noch reizvoll, hab mich aber schon damals leicht amüsiert gefragt, wo die ganzen Leute herkommen sollen und ob ich das wirklich so toll fände mit denen. Ich hab nämlich kaum bis keine Freunde.