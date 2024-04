Kein Grund zur Panik Die langweilige Wahrheit über KI

Die vielen klugen Leute, die davor warnen, dass künstliche Intelligenz katastrophale Risiken birgt, lassen den graduellen, diffusen Charakter technologischer Entwicklung außer Acht. Aber: Transformative Technologien – von Dampfmaschinen, Flugzeugen, Computern, Mobiltelefonen und dem Internet bis zu mRNA-Impfstoffen – entwickeln sich in einem langwierigen und vielstimmigen Prozess, der sich einer Steuerung und Kontrolle von oben entzieht.

Joseph Schumpeters „Sturm der schöpferischen Zerstörung“ und neuere Theorien, die disruptive Durchbrüche ausrufen, sind irreführend. Bedeutende Fortschritte erfordern das Entdecken und allmähliche Überwinden von vielen unvorhergesehenen Problemen.

Zum Autor

Amar Bhidé ist Professor für Gesundheitspolitik an der Mailman School of Public Health der Columbia University. In Kürze erscheint sei Buch „Uncertainty and Enterprise: Venturing Beyond the Known“ im Verlag Oxford University Press.

Aus dem Englischen von Sandra Pontow. Copyright: Project Syndicate, 2024.