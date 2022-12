Kein Streit an Weihnachten „Kinder haben es verdient, dass an diesem Abend die Welt stimmig ist“

Herr Renz-Polster, an Weihnachten treffen bei vielen endlich wieder alle Familienmitglieder aufeinander. Oft läuft es gut, doch nach ein paar Stunden der Harmonie gibt es nicht selten Streit. Warum passiert das so leicht an Weihnachten?

Menschen zeigen sich oft von ihrer problematischen Seite, wenn sie angespannt sind. An Weihnachten will man sich auf eine bestimmte Art präsentieren, eher die Schokoladenseite zeigen, und ist vielleicht ein bisschen künstlich unterwegs. Vielleicht will man demonstrieren, was für ein moderner Vater man ist, und dann schreit das Baby die ganze Zeit auf dem Arm.

