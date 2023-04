„Kerker sind auch Immobilien“ Der Vermieter wollte mein Sklave sein

Ohrfeigen verteilen, Schuhe sauber lecken, ins Gesicht spucken, im Keller anketten. Das klingt nach Folterkammer, doch in der BDSM-Szene sind es übliche Praktiken. Zur sexuellen Lustgewinnung übt man sich in Dominanz und Unterwerfung, Bestrafung und Fesselspiele gehören dazu. All das wünschte sich J. von mir, seiner Herrin, wie er mich nannte.