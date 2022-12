KI beantwortet die großen Fragen Liebe Maschine, was ist der Sinn des Lebens?

Was ist der Sinn des Lebens? Wie findet man das Glück? Seit jeher suchen Menschen nach Antworten auf die großen Sinnfragen in Religion und Spiritualität. Doch was wäre, wenn wir uns in Zukunft der künstlichen Intelligenz anvertrauen könnten?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden