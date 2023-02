Klare Köpfe In Marzahn tüfteln drei Künstler am neuen Kombucha-Geschmack

Hier wird einmal die Zukunft beginnen, jenseits des S-Bahnhofs Marzahn soll in einem Industriegebiet ein neues Stadtviertel mit 1000 Wohnungen entstehen. Felix Rank, Walker Brengel und Yannic Poepperling sind schon da und brauen in blitzenden Stahltanks, ohne sich daran zu berauschen.

Die drei bildenden Künstler entdeckten in ihrer Ateliergemeinschaft die Leidenschaft für Kombucha. Brengel kannte den Trunk aus vergorenem Tee aus den USA und vermisste ihn in Berlin. Erst wurde eine Ecke im Leinwandlager freigeräumt für die Gärgefäße, dann kam 2020 der große Schritt raus nach Marzahn: In Haus 10 an der Georg-Knorr-Straße hat das Trio eine lichte Halle bezogen, seit Ende Herbst ist die neue Produktionsanlage von „Bouche“ nach eigenen Plänen in Betrieb.

Experimentieren und Grenzen verschieben, darum geht es bei „Bouche“

Nichts erinnert hier mehr an das Hausgebräu von Kombucha-Amateuren. Es gibt keine Glasgefäße mit trüben Flüssigkeiten und schwammig-wuchernden Gebilden darin, es wird geputzt und gekühlt und vor allem diskutiert, wie man etwas anders machen kann.

Nächster Schritt: Seit Ende Herbst ist die neue Produktionsanlage von „Bouche“ in Marzahn in Betrieb. © Bouche

Experimentieren und Grenzen verschieben, darum geht es bei „Bouche“. Das funktioniert nur mit intensivem Austausch und gemeinsamen Projekten mit der Gastronomie.

Mehr über Bouche Auf der Homepage der Marzahner Brauer kann man erfahren, wie Kombucha hergestellt wird, wo er zu haben ist oder ihn im Online-Shop ordern.

thebouche.de Restaurants wie das „Cordo“, „Hallmann und Klee“, „Cookies Cream“ und „Remi“ haben die Kreationen auf der Karte, Bäckereien wie „Albatros“ und „Gorilla“ zum Mitnehmen.

Gerade noch war der Sommelier von Tim Raue da, Ideen sammeln für ein neues Produkt, das zur Sterneküche passt. Und Billy Wagner hat im „Nobelhart & Schmutzig“ die Versuchsvariante eines Sauerbiers ohne Alkohol ausgeschenkt. „Seine Reaktion klang euphorisch“, sagt Felix Rank.

Auf dem Tisch steht die neueste in Serie produzierte „Bouche“-Kreation, die in Zusammenarbeit mit der Berliner Kaffeerösterei Bonanza entstanden ist. Dafür werden die getrockneten Schalen der Kaffeekirsche aufgegossen wie Tee. Die Schalen kann man erst seit 2022 legal in die EU einführen, vorher galten sie als Abfall. „Zuerst dachten wir, das ist viel zu bitter, das wird nichts“, sagt Brengel.

Trübe Flüssigkeit, schwammig-wuchernd: Grundlage von Kombucha ist vergorener Tee. © Bouche

„Doch nach fünf Tagen Gärung hat es sich komplett geöffnet.“ Tatsächlich schmeckt Cascarah, aromatisiert mit Jasmin- und Lavendelblüten, am Ende zart und anregend wie alle Kombucha von „Bouche“. Die bei der Gärung entstandene Säure ist erstaunlich rund, die zugesetzte Kohlensäure zart und das Geschmackserleben hat Länge ohne jedes Forcieren.

„Alle Welt denkt bei Kombucha zuerst an Zitrone und Ingwer“, sagt Yannic Poepperling. Doch die Welt ist so viel größer, und manchmal liegt sie ganz nah. Als nächstes soll das Umland noch stärker in den Kombucha Einzug halten, mit Blättern von Himbeeren oder Kastanien, Hölzern oder auch Quitten. „Bouche“ ist Mitglied von „Die Gemeinschaft“, dem Netzwerk aus regionalen Erzeugern und Gastronomie.

Der Nachschub an neuen Produkten ist damit gesichert. Auch die von Walker Brengel entworfene Brauerei ist bereit für den nächsten Schritt. Konnte man im vergangenen Sommer noch 2000 Liter pro Woche produzieren, sollen es diesen Sommer doppelt so viel sein.

Die Nachfrage ist vorhanden, Kombucha spielt unter den Alkoholalternativen eine tragende Rolle. Zu Recht, die natürliche Säure macht es zu einem erwachsenen Getränk fern aller Limoklebrigkeit, der Zuckergehalt ist minimal, der Geschmack gewinnt durch die Gärung an Komplexität und kann danach weiter verfeinert werden.

Serienproduktion in Dreiviertelliterflaschen, Spezial-Editionen in Sektflaschen, die gekühlt ruhig auch ein bisschen reifen können und exklusive Kreationen mit der Gastronomie: „Wir versuchen den Spagat“, sagt Poepperling. Ein Opfer der Marzahner Braubesessenheit gibt es allerdings: Das Atelier kommt beim „Bouche“-Trio gerade zu kurz. In der Kunst der Kombucha-Verfeinerung aber ist man schon weit gekommen.

Zur Startseite