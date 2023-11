Kolumne „Küchenpsychologie“ Warum Rosenkohl für manche besonders bitter schmeckt

Wenn es um Geschmack geht, gibt es Menschen und Götter. Zu letzteren zählt der französische Starkoch Alain Ducasse, dessen Ruf auf Anekdoten basiert wie der, die sein US-Kollege Dan Barber gerne erzählt. Ducasse war bei Barber im „Blue Hill“ essen, einer Farm in Massachusetts. Anhand der Butter, die ihm dort serviert wurde, konnte der Franzose schmecken, dass es unlängst geregnet haben müsse, dass die Kühe weit entfernt vom Stall gegrast hätten und dass die Rohmilch-Sahne mit einer Maschine aufgeschlagen wurde – und nicht per Hand. Da war sogar Barber, selbst Küchengott, sprachlos. Denn Ducasse hatte in allen Punkten recht.