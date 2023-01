Kotzorgien nach dem 30. Gang Warum die extreme Gourmetküche an ihre Grenzen stößt

Avantgarde ist das, was die meisten Menschen erst einmal nicht mögen. Als Motor der Entwicklung ist sie dennoch unentbehrlich, in der Musik oder Bildenden Kunst ebenso wie in der Kulinarik. Zwei Köche stehen im 21.Jahrhundert bislang unantastbar auf einem hohen Sockel: Ferran Adriá und René Redzepi, der eine als Gründer der so genannten „Molekularküche“, der andere als Schöpfer des neuen, in Skandinavien geborenen Regionalstils, der sich ausschließlich aus Produkten der jeweiligen Umgebung speist. Beide hatten ihre Zeit und konnten fühlen, als sie vorbei war – Adriá hat sein „El Bulli“ 2011 geschlossen, Redzepi will sein „Noma“ 2024 dicht machen. Und das ist auch gut so.

