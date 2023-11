Krisen, wohin man blickt Unsere Sehnsucht nach hellen Momenten

Als die Idee zu diesem Text entstand, war die Welt bereits ein ungemütlicher Ort. Erschöpft nahm ich die täglichen Nachrichten über den Angriffskrieg auf die Ukraine, den Erfolg der Rechtspopulisten und den Klimawandel zur Kenntnis (um nur drei Krisen zu nennen). Leichtigkeit und Freude spürte ich im Alltag selten. Wann war ich zuletzt so richtig ausgelassen gewesen, in welchen Momenten habe ich mich leicht und unbeschwert gefühlt? Ich wollte dem Ernst des Lebens endlich wieder mit mehr Spaß begegnen und mich auf die Suche nach Glück und Lebensfreude machen.

Dann kam der 7. Oktober.

Diese Bilder. Die Schicksale, verursacht durch den grausamen Terror der Hamas. Ich denke an die Menschen, die ihre Kinder, Geschwister, Eltern oder Freunde verloren haben. In Israel. Und dann auch in Gaza. Wie sie morgens aufwachen (falls sie überhaupt schlafen konnten) und ihnen in dem Moment wieder einfällt, was passiert ist. Wie dadurch alles schwarz wird, schon am frühen Morgen. Der neue Tag, das Leben, die Zukunft. Die Hoffnungslosigkeit der Menschen und der Hass legen sich auch auf mein Gemüt. Wie soll ich da einen Text über Lebensfreude schreiben?

Heike Kleen, 1975 in Bremen geboren, ist freie Journalistin und TV-Autorin für Talkshows in ARD, ZDF und NDR. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in der Nähe von Hamburg. Zuletzt erschien ihr Buch „Geständnisse einer Teilzeitfeministin“ im Rowohlt Verlag.

Fast beruhigt es mich, dass nicht einmal Axel Hacke die Sache mit der Leichtigkeit beherrscht. Der Kolumnist, der mit seinen humorvollen Texten so viele Menschen begeistert, wünscht sich mehr Tage, an denen sein Leben etwas Schwebendes hat. „Ich möchte ein heiterer Mensch sein“, schreibt er in seinem Bestseller „Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte“. Er gesteht, dass die anderen Tage, an denen das Leben schwer ist, in der Überzahl sind und immer mehr zu werden scheinen.

Ist es aktuell okay, auch mal vergnügt zu sein?

Ach, dieser Ernst des Lebens. Wer hat uns den eigentlich eingebrockt? Schon bei der Einschulung plapperten unsensible Zeitgenossen von ihm, aber lange blieb Ernst ein Unbekannter. In der Lebensmitte fing er an, uns gelegentlich die heitere Grundstimmung zu vermiesen. Das ließe sich unserer Leistungsgesellschaft anlasten oder dem Lauf des Lebens an sich. Spätestens durch Arbeit und Kinder schlichen sich ungemütliche Wörter wie Mietkaution und Einkommenssteuererklärung, Verantwortung und U-Untersuchungsheft in unser Gemüt. Später gesellten sich Krankheiten hinzu, und auch der Tod war eines Tages kein entfernter Verwandter mehr, von dem man glaubte, ihn nie kennenzulernen.

Jetzt sind die kollektiven Ängste um den Zustand der Welt hinzugekommen. Wenn das große Ganze sich in einer solchen Schieflage befindet, dürfen wir dem eigenen kleinen Leben überhaupt noch Vergnügen abgewinnen? Und wenn ja, warum?

Die Antwort kann nur sein: weil die Welt kein hellerer Ort wird, wenn wir alle uns in die Düsternis zurückziehen. Damit helfen wir niemandem, weder uns selbst noch anderen.

Was hat Ihnen früher so richtig Freude bereitet und in welchen Situationen fühlten Sie sich leicht und unbeschwert? Und welche Menschen waren in solchen Momenten oft dabei? Catherine Price, Wissenschaftsjournalistin und Glückssucherin

Doch wie machen wir die Dinge heller in dunklen Zeiten? Und wie schaffen wir das, ohne uns zynisch zu fühlen oder mit Selbstfürsorge-Floskeln um uns zu werfen?

Der Schauspieler Charly Hübner plädierte im Podcast „Hotel Matze“ dafür, so viel Spaß wie möglich in das eigene Leben zu lassen. Spaß sei aber nicht mit Halligalli, Party oder Rausch gleichzusetzen! Auch ein gutes Gespräch oder das Lernen von etwas Neuem könne Spaß sein, so Hübner.

Glückssucherin. Die US-Wissenschaftsjournalistin Catherine Price. © Dumont/Colin Lenton

Genau diesem Gefühl hat sich die US-Wissenschaftsjournalistin Catherine Price in ihrem neuen Buch „Die Macht der Freude“ (im Original: „The power of fun“) gewidmet. Als sie merkte, dass ihr Leben nur noch aus Pflichterfüllung bestand, machte sie sich auf die Suche nach echtem Vergnügen. Dafür fragte Price 1500 Menschen: Was hat Ihnen früher so richtig Freude bereitet und in welchen Situationen fühlten Sie sich leicht und unbeschwert? Wann im Leben haben Sie am meisten gelacht? Und welche Menschen waren in solchen Momenten oft dabei?

Was bereitet Ihnen Freude?

Falls Ihre Antwort auf diese Fragen in Richtung Sofa, Chips und Netflix zielt, müssen Sie weiterdenken. Auch feuchtfröhliche Zusammenkünfte, die mit dem Verlust der Muttersprache enden, zählen nicht. Price erwartet Vergnügen ohne Selbstbetäubung. Diese Art von Freude setzt ein gewisses Aktivsein voraus und führt zu dem Gefühl, sich im eigenen Körper lebendig zu fühlen. Weitere Kennzeichen sind Lachen, ein Energieschub und ein Freiheitsgefühl.

Die Anekdoten der von Price Befragten waren so unterschiedlich wie die Teilnehmenden, aber die Autorin extrahierte gemeinsame Nenner und kam zu folgender Definition: „Echter Spaß ist ein Zusammenspiel von Spiel, Verbundenheit und Flow. Treten diese Elemente gleichzeitig auf, dann erleben wir die ungehemmte, intensive Freude, die mit echtem Spaß einhergeht.“ Flow ist ein Begriff aus der Psychologie und beschreibt einen Zustand, in dem man die Zeit vergisst, weil man komplett in einer Tätigkeit aufgeht.

Darüber hinaus ergab die Recherche der Glückssucherin Price, dass diesen Momenten eine gewisse Rebellion innewohnt. Damit ist nicht das Brechen von Gesetzen gemeint, sondern das Überschreiten von erlernten Regeln und Normen. Eine Loslösung vom vernünftigen Erwachsenen-Ich sorgt also für genau das Kribbeln, das uns im Alltag gelegentlich fehlt.

Ich krame in meinen Erinnerungen, um solche Höhepunkte zu finden. Mir fällt ein Hubschrauber-Flug mit Kolleginnen ein, bei dem ich kurz die Steuerung übernehmen durfte. Aufregung, höchste Konzentration, Grenzüberschreitung, gemeinsames Erleben und viel Gelächter kamen hier zusammen. Wer herausfindet, wobei er sich am lebendigsten fühlt, kann mehr von diesen Momenten in seinen Alltag integrieren und damit seine Lebensqualität steigern, sagt Catherine Price.

Wer herausfindet, wobei er sich am lebendigsten fühlt, kann mehr von diesen Momenten in seinen Alltag integrieren und damit seine Lebensqualität steigern. © freepik

Leider passt ein Helikopter nicht in mein Leben, also suche ich nach solideren Spaßmomenten: mit fast 40 km/h auf dem Fahrrad in einer 30er-Zone den Berg hinunterrasen. Tischtennisspiele, bei denen mein Sohn und ich uns rigoros bekämpfen und dann wegen eines grandios fiesen Kantenballs gemeinsam vor Lachen auf der Platte liegen. Das Zusammensein mit Freundinnen, das von 60 Kilo Hund gesprengt wird, der uns allen wegen seines Speichelflussproblems eine Dusche verpasst. (Das Lachen setzte zwar erst nach dem Abtrocknen ein, hielt dafür aber eine halbe Stunde an.)

Das kommt mir alles viel zu lange her vor, doch die Erinnerungen fühlen sich gut an. Viel besser, als noch mehr Nachrichten zu konsumieren. Die mit Abstand schönste „Tagesschau“ des Jahres war die, in der Susanne Daubner einen Lachanfall bekam.

Lässt sich Spaß erzwingen?

Folge ich dem Rat von Price, sollte ich häufiger für Bedingungen sorgen, die mir genau diese Freude bereiten. Also mehr absurde Aktivitäten, mit Freundinnen herumalbern und mich häufiger sportlich betätigen. Für eine Schreibtischtäterin mit Hang zur Couch-Potato ist das eine Herausforderung. Aber ich spüre, dass die Spaß-Expertin recht hat. Wichtig ist laut Price nur, dass die Aktivität nicht der Selbstoptimierung dient oder einem Leistungsgedanken folgt. Verbissenheit und Produktivitätsgedanken machen echte Freude kaputt.

Manchmal muss man für Spaß auch arbeiten. Catherine Price, Wissenschaftsjournalistin und Glückssucherin

Falls Sie sich in meinen Beispielen nicht wiederfinden, gibt es eine beruhigende Nachricht: Spaßmagneten sind sehr individuell. Ich hörte von Menschen, die Spieleabende mögen, gern in einem Zelt schlafen oder aus reinem Vergnügen Auto fahren. Der hedonistische Lebensstil ist unergründlich. Wichtig ist nur, dass jeder seinen eigenen findet. Das ist ein Stück weit anstrengend und scheint dem heiteren Grundgedanken zu widersprechen. „Manchmal muss man für Spaß auch arbeiten“, rechtfertigt sich Price – schließlich würde man Partys oder Ausflüge auch vorbereiten.

Catherine Prices Buch heißt „Die Macht der Freude. Wie man sich wieder lebendig fühlt“. DuMont Verlag, 288 Seiten, 22 Euro. © Dumont

Kann man sich das Talent zur Freude wirklich erarbeiten? Kolumnist Axel Hacke ließe sich davon vermutlich nicht überzeugen. Er fragte seinen Therapeuten: „Warum bin ich kein heiterer Mensch geworden? Warum sind meine Tage nicht unbeschwert? Warum kann ich nicht einfach an jedem einzelnen von ihnen heiteren Sinnes in mein Arbeitszimmer gehen und schreiben?“ Der Therapeut erklärte: „Sie sind nun mal so“ – und Hacke fühlte sich getröstet. Seine Sehnsucht nach Heiterkeit bleibt, aber er akzeptiert, sie zu selten zu spüren.

Damit schließt er sich der Argumentation des Dramatikers Botho Strauß an, der sagte: „Der Mensch kommt fertig gestimmt zur Welt.“ Mit anderen Worten: Wir sind, wie wir sind – da helfen auch keine Glücksbücher. Das mag ein Stück weit stimmen, schließlich ist schwer vorstellbar, dass aus einem misanthropischen Muffelkopp je ein dauerkichernder Dalai Lama wird. Aber vielleicht gibt es dennoch ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen können, um unsere angeborene Grundstimmung zu verbessern? Je intensiver wir uns mit der Lebensfreude beschäftigen, umso größer könnte ihr Anteil werden.

Anleitung zum Glücklichsein

Catherine Price fordert ihre Leserschaft auf, den Spielmuskel zu stärken, mehr Freude in den Alltag zu integrieren und sich eine spezielle Werkzeugkiste zusammenzustellen. „Wenn wir uns darin üben, auf Glücksmomente zu achten – die Schönheit im Alltag, Nettigkeiten und amüsante Absurditäten, die Dinge, die uns zum Lachen bringen oder für die wir dankbar sind –, dann werden wir insgesamt positiver gestimmt sein“, erklärt sie.

Das dauerhafte Starren aufs Handy gehört übrigens nicht dazu, im Gegenteil, es ist unsere größte Spaßbremse. Außerdem stehen ständig neue Krisen drin.

Wer aktiv nach mehr Freude sucht und die vermeintliche Komfortzone verlässt, kann seine Grundstimmung verändern. © freepik

Stattdessen sollten wir mit Menschen, die uns guttun, Gute-Laune-Teams gründen und Erlebnisse planen. In unsere Spaß-Werkzeugkiste kommen Ideen, Stichworte oder Souvenirs, Bücher, Playlists oder Gegenstände, mit denen wir Momente der Freude verbinden. An schlechten Tagen wird die Kiste geöffnet, empfiehlt Price. Solche Anleitungen mögen banal klingen, aber unsere Stimmung folgt bekanntlich unserer Handlung. Wer aktiv nach mehr Freude sucht und die vermeintliche Komfortzone verlässt, kann seine Grundstimmung verändern. Unabhängig von der angeborenen Fähigkeit zur Heiterkeit.

Wenn man akzeptiert, dass das Universum unkontrollierbar ist, ist man viel weniger ängstlich. Albert Ellis, Psychotherapeut und Stoiker

In Marianna Lekys bezauberndem Roman „Die Herrenausstatterin“ hinterlässt ein älterer Herr namens Blank der Protagonistin seine Lebensweisheiten. „Ich habe immer geglaubt, das Leben sei eine Einladung mit Tischkärtchen“, schreibt er. „Als müsste man sich, schon aus Gründen der Höflichkeit, auf den Stuhl setzen, der einem zugewiesen wird, auch wenn es am anderen Ende des Tisches viel lebhafter zugeht. Ich möchte Ihnen sagen: Das ist ein Irrtum. Es ist eine Einladung mit freier Platzwahl.“

Das Leben war schon immer unkontrollierbar

Ich mag die Vorstellung, dass wir im Leben immer wieder den Platz wechseln und uns dadurch verändern können. Aktuell ist der Tisch mit den Ängsten besonders reich gedeckt und erfreut sich großer Beliebtheit. Sämtliche Prognosen sind düster und das Leben scheint unkontrollierbar geworden zu sein. Aber – und jetzt wird es kurz ungemütlich – so war es schon immer. Nichts ist planbar und das Leben endet tödlich. Diese fatale Erkenntnis kann uns helfen, der Dunkelheit zu entkommen. Zumindest wenn es nach dem Psychotherapeuten und Stoiker Albert Ellis geht, der erklärt: „Wenn man akzeptiert, dass das Universum unkontrollierbar ist, ist man viel weniger ängstlich.“

Wer es eine Spur härter mag, kann den griechischen Philosophen Epiktet hinzuziehen, der empfiehlt: „Halte dir jeden Tag den Tod und das Exil vor Augen.“ Nun ja, genau das tun die Nachrichten gerade zur Genüge. Aber dank dieser Erkenntnis würden wir lernen, unsere Ängste zu minimieren und den Ist-Zustand wertzuschätzen, sagt der Stoiker.

Wie wäre es, diese fatalistische Haltung der Antike mit den Freude-Tools der modernen Amerikanerin Price zu kombinieren? Einen Versuch ist es wert. Bildlich gesprochen bedeutet das: Wir müssen den Tisch mit den Ängsten nicht ignorieren. Aber gelegentlich dürfen wir ihm freundlich zunicken und uns dann an einen anderen setzen. Und uns dort vergnügen, Leichtigkeit spüren, uns im Moment verlieren und dankbar sein. Wissend, dass das Leben auch ganz andere Seiten hat. Und anschließend gestärkt wieder aufstehen.