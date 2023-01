Künstliche Intelligenz im Ukrainekrieg Wenn Roboter eigenständig töten

Sebastian Leber ist Tagesspiegel-Reporter und verbringt zu viel Zeit im Internet. In seiner Kolumne „Auf dem Schirm“ beleuchtet er die Chancen und Risiken, die wunderbaren und die verstörenden Seiten des Digitalen.

Im August hat das russische Tech-Unternehmen „Intellect Machine“ seine neueste Erfindung präsentiert: Auf einer Waffenmesse nahe Moskau stolzierte ein Roboter umher, der aussah und sich bewegte wie ein mittelgroßer, schwarzer Hund – und der auf seinem Rücken einen Panzerabwehrraketenwerfer montiert hatte. Dieser Hunderoboter, Modellname X-81, lasse sich auf Schlachtfeldern zum Transport von Ausrüstung einsetzen, warb der Hersteller. Aber auch zum Töten.

Zu diesem Zeitpunkt tobte Russlands Krieg in der Ukraine bereits ein halbes Jahr. Während uns regelmäßig Berichte über Raketenangriffe auf Zivilisten und andere russische Gräueltaten schockieren, findet ein anderer Aspekt des Kriegs bislang kaum öffentliche Beachtung: die Frage nämlich, wie stark dort Roboter und Künstliche Intelligenz eingesetzt werden. Und welche Folgen das hat.

Die Vereinten Nationen wollen schon seit 14 Jahren ein weltweites Verbot sogenannter „Killerroboter“ beschließen. Also von Maschinen, die Angriffsziele selbstständig auswählen und dann auch angreifen, ohne dass ein Mensch an dieser Entscheidung beteiligt wird. Bislang scheiterten alle Einigungsversuche.

Im Ukrainekrieg setzen beide Seiten Technik ein, die in der Lage wäre, autonom zu töten. Zum Beispiel Kampfdrohnen. Allerdings behaupten sowohl Russland als auch die Ukraine, diesen Modus bislang nicht zu nutzen. Sondern jeweils noch die Bestätigung eines Menschen abzuwarten. Für den Fall, dass die Maschine einen Fehler begeht und Zivilisten als Ziel ausmacht.

Kritiker sagen, solchen Beteuerungen dürfe man nicht trauen. Schon allein deshalb, weil ein Mensch auch als Feigenblatt dienen kann und dann einfach immerzu, ohne Nachzudenken, auf seinen Bestätigungsknopf drückt wie Homer Simpson am Kontrollpult seines Atomkraftwerks.

Das erste Mal, dass eine Maschine ohne Rücksprache beschloss, einen Menschen zu töten, ereignete sich vermutlich vor drei Jahren in Libyen. Laut eines UN-Berichts griffen türkische Drohnen vom Modell Kargu-2 damals Kämpfer des Rebellenführers General Khalifa Haftar an und jagten den Flüchtenden kilometerweit hinterher.

Befürworter der Killerroboter argumentieren, ihr Einsatz werde dazu führen, dass in künftigen Kriegen weniger Soldaten auf den Schlachtfeldern eingesetzt werden und deshalb auch weniger ihr Leben lassen. Das gilt natürlich nur für die Leben der eigenen Soldaten. Und schon jetzt könnten die Maschinen nicht nur schneller Ziele auswählen, sondern machten auch weniger Fehler dabei. Etwa weil sie Ziele mit Bilderdatenbanken abgleichen, um auszuschließen, dass Zivilisten getroffen werden.

Droht der Aufstand der Maschinen?

Indiens Regierung plant, künftig Roboter an der Grenze zu Pakistan patrouillieren zu lassen. Die Forschung dazu begann bereits vor zehn Jahren. Und kürzlich prophezeite auch Ukraines Digitalminister Mykhailo Fedorov, vollautomatische Angriffsdrohnen seien „ein logischer und unausweichlicher nächster Schritt“. Innerhalb der nächsten sechs Monate werde man Resultate sehen.

Dass Roboter irrtümlich falsch entscheiden, ist bloß die eine Gefahr. Aber was, wenn sie völlig außer Kontrolle geraten, zum Beispiel weil ihre Künstliche Intelligenz zu dem Schluss kommt, dass im Grunde alle Menschen Feinde sind? Droht dann der Aufstand der Maschinen, wie in zig Sci-Fi-Filmen durchdekliniert?

Ein Abstellschalter als letzter Schutz

Die Google-Tochter DeepMind hat sich mit genau dieser Frage intensiv beschäftigt. Und beteuert, nichts dergleichen könne geschehen, solange Menschen nur Roboter mit integrierten “Kill Switches” bauen. Das sind Schalter, mit denen sich jeder Roboter im Notfall abrupt abstellen lässt. Theoretisch ist diese Überlegung wohl richtig. Aber was, wenn Roboter eines Tages anfangen, selbst Roboter zu bauen? Und zwar solche, die keine Kill Switches mehr besitzen?

Es beunruhigt, wie lang die Liste kluger, rationaler Köpfe ist, die eine Herrschaft der Roboter prophezeien. Apple-Mitbegründer Steve Wozniak glaubt immerhin, dass sie uns nicht vernichten werden. Sondern bloß eines Tages als Haustiere halten.

So real die Gefahr der Killerroboter ist: Vor X-81, dem russischen Hunderoboter mit integriertem Raketenwerfer, braucht man wohl eher keine Angst zu haben. Kurz nach dem Auftritt auf der Waffenmesse kam heraus, dass die Konstrukteure von „Intellect Machine“ lediglich einen chinesischen Spielzeugroboter genommen, ihn mit schwarzem Stoff überzogen und eine Waffe an ihm festgebunden hatten. Ob das Täuschungsmanöver die Feinde Russlands einschüchtern oder was das Täuschungsmanöver sonst sollte, ist bislang unklar.

