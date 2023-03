Landfrust Raus aus der grünen Hölle

Weite, saftige Wiesen. Grüne, nach Moos riechende Wälder. Ein paar zwitschernde Vögel. Und sonst nur große, segensreiche Stille, vielleicht sogar Einsamkeit, über allen Dörfern und Wegen. Wenn man Menschen, die in der Großstadt leben, nach ihrem Bild vom Leben auf dem Land fragt, dann sind es genau diese Bilder, die vor dem inneren Auge vorbeiziehen – während man selbst gerade an einer der vielen hässlichen Ausfallstraßen Berlins steht, eben fast von einem SUV totgefahren wurde oder sich mit einem nicht ganz ehrlichen Motivationsschreiben auf eine 55-Quadratmeter-Wohnung für 1500 Euro kalt beworben hat. Der Raum von der Ruhe und Weite, von der Natur und vom Land: Es ist ein Traum, den viele Menschen in Berlin und anderen Großstädten des Landes träumen. Menschen wie Dijana Kauffmann.

Kauffmann, 39 Jahre alt, am Niederrhein aufgewachsen, hatte sich, wie so viele, bei ihrem ersten Besuch in das große, weltoffene und raue Berlin verliebt. Und wie bei so vielen hat auch ihre Liebe zur Stadt gelitten.

Es gab es nicht diesen einen Moment, nicht dieses eine Erlebnis, nach dem Kauffmann dachte: Es reicht! Da war zuerst die Geburt ihres ersten Kindes, die all die Clubs und Bars der Stadt in unerreichbare Ferne verschob. Dann die Pandemie, während der in Berlin die Spielplätze gesperrt waren – während die Menschen auf dem Land in ihren Vorgärten sitzen, grillen und die Kinder einfach frei herumrennen lassen konnten. Und dann war da der Lärm. „Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich mit dem Kinderwagen nur noch weglaufe, wenn mein Kind darin geschlafen hat“, sagt Kauffmann. „Überall waren die Sirenen von Feuerwehr und Polizei, die Rollkoffer, das Geplapper der Menschen, die vielen Baustellen.“

Und so gab es immer mehr Tage, an denen sich Dijana Kauffmann in die relative Ruhe des Humboldthains rettete und sich fragte: „Was machen wir hier eigentlich? Warum tun wir uns das an?“

Landflucht_online2-mk.jpg © Gestaltung: TSP/Kostrzynski | imago images (7)

Auch damit ist Kauffmann nicht allein. Seit viele Arbeitsplätze in der Kreativ- und Wissensbranche von überall auf der Welt ausgeübt werden können, ist der Traum vom Land für viele Städter noch dringlicher geworden. Weil man das Haus auf dem Land ohne tägliche Pendelei haben kann. Und ohne die Frage: Was soll ich denn da beruflich machen, in der Einöde?

Plötzlich stand die Familie sie ohne Wohnung da

Dazu kommt, dass das Wohnen in den Städten für viele unattraktiv bis unbezahlbar geworden ist. Und statt an den Stadtrand zu ziehen – quasi die schlechteste Mischung aus Stadt (viele Menschen, Industriegebiete, immer noch teuer) und Land (schlechte Infrastruktur, Einkaufen nur in traurigen Shoppingcentern, trotzdem kein Freundeskreis in Laufentfernung) – wollen viele dann den richtigen Bruch. Den kompletten Neustart: Bullerbü mit Internetanschluss.

Die neue Phase begann für Dijana Kauffmann mit einem Schock: der Kündigung der Wohnung. Kauffmann, ihr Partner und die inzwischen zwei Kinder waren als Untermieter in eine Wohnung in Prenzlauer Berg gezogen, und eigentlich war die Abmachung mit dem Vermieter, dass sie den Mietvertrag eines Tages einfach übernehmen. Als es dann aber soweit sein sollte, überlegte er es sich anders – und die Kauffmanns standen ohne Wohnung da, in einer Stadt, in der die Mietpreise steil stiegen, wenn man überhaupt das Glück hatte, eine freie Wohnung zu finden.

Denn es ist nicht allein die Landlust, die die Menschen Berlin verlassen lässt. Es ist auch der Stadtfrust.

Auch wenn Berlin unterm Strich immer noch wächst: Es sind die Zuzüge aus dem Ausland, die dafür verantwortlich sind – die Zahl der Deutschen hat im vergangenen Jahr um 13.481 Personen abgenommen. Zunehmend ist Berlin eine Stadt für eine Phase – zum Feiern ja, für das Leben als Familie eher nein. Zu laut, zu gefährlich – vom Wohnungsmarkt ganz zu schweigen.

„Als wir aus der Wohnung rausmussten, haben wir natürlich erst überlegt, etwas Neues in Berlin zu suchen. Aber der Gedanke war ziemlich schnell abgehakt“, erzählt Kauffmann. „Nach dem ersten Schock waren wir fast dankbar für den Impuls.“ Und so beschlossen sie, die Stadt zu verlassen. Und nicht einfach nur nach Kleinmachnow oder Eberswalde zu ziehen – sondern gleich ganz weg. In die Eifel. Richtig raus aufs Land.

Das Leben auf dem Land, es ist eine Verheißung geworden. Mittlerweile gibt es dutzende Projekte, die Stadtmenschen das Landleben schmackhaft machen sollen: Sogenannte Ko-Dörfer zum Beispiel, die mit einer Mischung aus Neubaugebiet und Co-Working-Space „urbanes Leben auf dem Land“ versprechen. Oder das Programm „Summer of Pioneers“, das sechsmonatiges Probewohnen in Kleinstädten wie Tengen im Schwarzwald oder Herzberg an der Elbe ermöglicht. Seit Anfang März zeigt der RBB auch noch eine Doku-Soap namens „Raus aufs Land“, in der „mutige Berlinerinnen und Berlinern den Schritt raus aus der Großstadt wagen.“

Dazu Bilder von tätowierten Berlinern mit Basecaps hinterm Jägerzaun, von einem Dorffest mit liebevoll angerichtetem Buffet vor einer Scheune, von bärtigen Männern an langen Tafeln und lachenden Frauen mit kleinem Bier, natürlich in der Sonne. Dazu das Versprechen: „So funktioniert das Dorfleben 2.0.“

Was wie ein kleiner Hype klingt, ist allerdings nicht die Regel. Echte Landlust spielte bei den Wegzügen aus Berlin statistisch nur eine untergeordnete Rolle: „Lediglich neun Prozent der ehemaligen Großstadtbewohner zogen in eine Kleinstadt – und fünf Prozent in den ländlichen Raum“, erklärte Mathias Dolls vom ifo Zentrum für Makroökonomik und Befragungen vor Kurzem der „Berliner Morgenpost“. Doch genau das wollten die Kauffmanns.

Das Haus fanden sie über eine Zeitungsannonce

„Wir waren schon häufiger zum Urlaub in der Eifel, ich habe Familie in der Nähe und finde die Natur so wunderschön und idyllisch“, sagt Kauffmann über ihre Entscheidung. „Wir konnten hier so gut abschalten und wollten diese Ruhe dauerhaft erleben. So kam es zum Entschluss.“

Über eine Annonce in einer regionalen Zeitung fanden sie tatsächlich ein Häuschen am Rand eines 1100-Einwohner-Dorfs. 130 Quadratmeter Wohnfläche, 500 Quadratmeter Garten, traumhafte Aussicht, idyllisch, ideal. Es war Sommer, die Tage waren sonnig und lang und das neue Leben, erzählt Dijana Kauffmann, fühlte sich tatsächlich so an, wie sie es sich erhofft hatte: wie ein ewiger Urlaub.

Dann kam der Alltag. Und mit ihm die Probleme – weswegen die Kauffmanns ihren richtigen Namen und den ihres Dorfes auch nicht in der Zeitung lesen wollen, immerhin leben sie noch in der Eifel. Noch.

Zunächst war das das ständige Autofahren. Jeder Weg zum Kindergarten, zur Schule oder zum Einkaufen dauerte plötzlich 20 Minuten. Und die 20-Minuten-Touren summierten sich an manchen Tagen, bis Kauffmann das Gefühl hatte, ihr neues Leben nicht auf dem Land zu verbringen – sondern am Lenkrad. „Im Urlaub ist die Fahrerei kein Problem. Aber wenn man das bei allen täglichen Wegen hat, das nervt dann schon sehr“, sagt sie. „Wenn mein Partner mit dem Auto weg ist, dann kann ich wirklich überhaupt nichts mehr erledigen.“

Landflucht_online1-mk.jpg © Gestaltung: TSP/Kostrzynski | imago images (8)

Dazu kam die Einsamkeit. Die Menschen auf dem Dorf, sagt Kauffmann, seien überhaupt nicht interessiert an den Neuen und exakt so verschlossen, wie das Klischee vom eigenbrötlerischen Dörfler besagt. „Ich hatte vorher das Bild, dass man Teil einer Community, seine Nachbarn kennen und einander helfen würde“, sagt Kauffmann. „Aber so war es überhaupt nicht.“

Dazu kam die soziale Kontrolle. „Jeder weiß, was man macht, woher man kommt – obwohl diese Menschen noch nie ein Wort mit einem gesprochen haben”, sagt Kauffmann. “Und alles wird kommentiert.”

Schließlich kam das erste Dorffest. „Als wir drei, vielleicht vier Wochen hier waren, fand ein Feuerwehrfest statt. Und ich erinnere mich, wie ich an einem Essensstand in der Schlange stand, kurz fast eine Panikattacke hatte und dachte: Oh Gott, wir haben einen Fehler gemacht“, sagt Kauffmann. Statt Dorfidylle waren da nur Humptata, sehr viel Alkohol und ein deutliches Gefühl der Fremdheit.

„Die ersten Wochen war ich im Urlaubsmodus und fand alles großartig“; sagt Kauffmann. „Doch dann änderte sich das Gefühl schlagartig, und ich fragte mich, wann denn der Urlaub endlich vorbei ist“. Am vielleicht Schlimmsten traf sie der zumindest latente Rassismus auf dem Dorf. Kauffmann ist als junges Mädchen aus Ex-Jugoslawien nach Deutschland gekommen – aber ehe sie auf dem Dorf lebte, war das kein großes Thema. Nicht in der mittelgroßen Stadt in Westdeutschland, in der sie aufwuchs. Und noch weniger in Berlin. „Das war für mich der große Unterschied zwischen Stadt und Land“, sagt sie heute: „Dass die Menschen hier offensichtlich abstrakte Ängste vor ausländischen Mitbürgern haben. Unser Vermieter hat bei unserem ersten Gespräch den Satz ,Ich habe nichts gegen Ausländer, aber…’ verlauten lassen. Danach war mir klar, wie die Haltung hier ist.“

Mit jedem kleinen Bauchschmerz, mit jedem Gefühl der Fremdheit verflog Stück um Stück die Landromantik. Und am Ende, erzählt Kauffmann, war da vor allem eine Frage: Will ich, dass meine Kinder, deretwegen ich auch hierher gezogen bin, irgendwann so werden wie die Menschen hier? Dass sie auf den Dorffesten rumstehen und saufen? „Ich hatte das Gefühl, das Leben spielt sich hier entweder auf der Arbeit und dann vor dem Fernseher ab – und dann gibt es drei, vier Feste im Jahr, auf denen sich alle wahnsinnig volllaufen lassen.“ Das wollte Kauffmann nicht, weder für sich noch für ihre Kinder.

Ganz am Ende, erzählt sie, blieben zwei Gedanken: „Wir haben wahnsinnig viel Raum. Aber ich fühle mich trotzdem eingeengt und bin nicht frei. Die Stadt gibt mir dagegen ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit.“ Und: „Ruhe und wunderschöne Natur haben wir. Aber das allein ist leider nicht zufriedenstellend.“

Und plötzlich war da eine andere Sehnsucht. Die Stadt. Die große Freiheit. Eine Symphonie aus ratternden U-Bahnen, Kinderstimmen, Fahrradklingeln und, wenn man genau hinhört, den Nachtigallen im Tiergarten. Und über allem das große Versprechen: Du kannst hier sein, wer du sein willst.

Schließlich fuhren Kauffmann und ihr Partner für ein Wochenende zurück nach Berlin. Trafen Freunde, feierten Geburtstag in ihrem alten Freundeskreis. Sie badeten regelrecht in der Stadt – und merkten, wie sehr sie das alles vermisst hatten. Sie entschieden, zurück zu ziehen. Zurück nach Hause, nach Berlin.

Wieviele Menschen wie die Kauffmanns wieder zurückkommen oder ihre Entscheidung, zumindest ein bisschen, bereuen, ist nicht bekannt. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg erfasst zwar Zu- und Fortzüge auch nach Herkunfts- und Zielgebieten, „allerdings anonym und ohne die (Wanderungs-)Vorgeschichte der einzelnen Menschen zu kennen“, wie eine Sprecherin schreibt.

„Wir haben vor dem Umzug immer gesagt, es ist eine Testphase, wir probieren das aus“, sagt Kauffmann. „Und das heißt auch: Es ist okay zu sagen, es hat nicht funktioniert.“ Enttäuscht klingt sie trotzdem. Die Ruhe, die Spaziergänge, die Möglichkeit in sich selbst hineinzuhören – das alles möchte sie eigentlich nicht missen.

Die Kauffmanns hatten Glück: Vor Kurzem haben sie erfahren, dass in ihrem alten Kiez in Prenzlauer Berg eine passende Wohnung frei wird, in die sie relativ unkompliziert einziehen können. Die aktuellen Mieter ziehen weg aus Berlin. Raus aufs Land.

Zur Startseite