Lass gut sein, Mama! Wie viel Fürsorge wollen wir wirklich?

Jeden Tag ruft Vanessas Mutter an. Mehrmals. Egal, ob sie gerade im Stall beim Pferd war oder auf dem Weg zum Einkaufen ist: Sie ruft an, um es ihrer Tochter zu erzählen. „Meine Mama ist sehr bedürftig“, sagt die 28-Jährige seufzend. Es gebe keinen Tag, an dem sie nicht mindestens fünfmal anrufe.