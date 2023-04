Lasten der Vergangenheit Können Traumata weitervererbt werden?

Maja Niemeyer weiß nicht, was mit ihr nicht stimmt, aber irgendetwas ist immer. Entweder ihr Rücken schmerzt so sehr, dass sie nachts kaum schlafen kann. Oder ihr Magen rebelliert. Wenn Rücken und Magen Ruhe geben, meldet sich die Haut, juckt, schuppt sich. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass mich immer etwas quält. Wenn ich an die letzten 25 Jahre denke, gab es immer mindestens ein Thema, das mich körperlich oder psychisch belastet hat“, sagt Niemeyer, die für diesen Zeitungsartikel einen anderen Namen trägt.