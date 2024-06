Leben im Kampfgebiet zwischen Israel und dem Libanon Zwei Dörfer, zwei Familien, eine Angst

Wenn eine Rakete über das israelische Dorf Hurfeish fliegt, heulen die Sirenen. Zehn Sekunden bleiben Familie Azzam, um in den eingebauten Schutzraum ihrer Wohnung zu hasten. Fängt die israelische Luftabwehr die Rakete noch am Himmel ab, hören sie ein Donnern. Ansonsten kracht es dumpf, manchmal zittern die Wände.

Wenn eine Rakete über das libanesische Dorf Rmeisch fliegt, weiß Familie Alam das erst, wenn es knallt. Ihr Haus liegt am Hang, von der Terrasse aus sehen sie dann im besten Fall den dunklen Rauchpilz, der nach einem Einschlag in den Himmel steigt. Dann wissen sie: Die Rakete hat Rmeisch verfehlt. Die Kinder rennen vom Garten ins Haus, das nicht mehr als symbolischen Schutz bietet. Bunker gibt es hier keine, einen Keller hat die Familie auch nicht.

Weniger als sechs Kilometer trennen die Häuser von Familie Azzam und Familie Alam. Doch die Eltern werden sich höchstwahrscheinlich nie treffen, die Kinder nie zusammen spielen. Ihre Länder sind verfeindet, zwischen ihren Haustüren verläuft eine der zurzeit gefährlichsten Grenzen der Welt.

Seit acht Monaten beschießen sich im israelisch-libanesischen Grenzgebiet die islamistische Hisbollah-Miliz und die israelische Armee. Nur wenige Stunden nach der blutigen Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober schickten die von Iran unterstützten Rebellen die ersten Raketen über die Grenze. Was als Solidaritätsbekundung mit den Terroristen im Gazastreifen gedacht war, hat sich längst zu einer aktiven Kriegsfront entwickelt. Seither wurden bei den Kämpfen mindestens 80 Zivilisten und rund 300 Kämpfer im Libanon getötet. In Israel waren es zehn Zivilisten und 18 Soldaten.

An der Schwelle zum Krieg

Ein Abflachen der Kampfhandlungen, die vergangene Woche auf beiden Seiten der Grenze Waldbrände entfachten, ist nicht in Sicht. Vielmehr drohte Benjamin Netanjahu am Mittwoch mit einer Offensive gegen den Libanon: „Auf die ein oder andere Weise werden wir die Sicherheit wieder herstellen“, sagt Israels Premierminister. Und auch Herzi Halevi, Israels Generalstabschef, deutete eine neue Phase der Kämpfe an: „Wir nähern uns dem Moment einer Entscheidung“, sagte er bei einem Truppenbesuch.

Eliane Alam mit ihrem Sohn Jhony in ihrem Haus in Rmeish im Südlibanon. Die letzten Monate hätten ihren Sohn verändert, sagt die Mutter. © Chiara Wettmann

Während viele Politiker und Analysten inzwischen davon ausgehen, dass der Konflikt weiter eskalieren wird, bedeuten die jüngsten Entwicklungen für die Menschen vor Ort eine weitere Verschlimmerung ihrer ohnehin prekären Lage. Seit Monaten leben sie im Ausnahmezustand und stehen nun vor einer Zukunft, die ungewisser ist denn je.

Im libanesischen Rmeisch startet Eliane Alam den Motor ihres klapprigen 3er BMWs. An diesem Samstag Mitte Mai trübt Dunst die Sicht. Vielleicht ist es deshalb vergleichsweise ruhig hier im äußersten Süden des Libanons. Nur ab und zu ist der dumpfe Knall eines Raketenangriffs zu hören. Eliane erkennt am Geräusch, dass die Einschläge mehrere Kilometer entfernt sind. Salim, ihr jüngster Sohn, lässt sich auf die Rückbank des Autos plumpsen. „Die letzten Monate haben ihn sehr verändert“, erzählt Alam. Der Achtjährige sei anhänglich geworden und wolle nicht mehr aus dem Haus gehen. Heute soll er wieder Zeit mit anderen Kindern verbringen.

Alam fährt los durch das christliche Dorf, über dem eine gespenstige Stille liegt. Fast alle Geschäfte sind geschlossen, nur wenige Menschen bewegen sich auf der Straße. Sie bremst vor dem Gemeindehaus, in dem seit wenigen Wochen samstags Nachhilfeunterricht für die Kinder des Dorfes stattfindet. Ein Angebot, für das Alam dankbar ist.

Sie weinen nicht, aber ich sehe die Angst in ihren Augen. Jala Azzam über die Reaktion seiner Kinder auf die Kampfhandlungen

Nur einen Tag nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober begann die Hisbollah Israel in Solidarität mit den Palästinensern zu beschießen und Israel schoss sofort zurück. Seither sind die Schulen in Rmeisch und den anderen Dörfern des Südlibanons geschlossen. Elianes zehnjähriger Sohn Jhony hat stattdessen Online-Unterricht und die Lehrerin von Salim schickt mehrmals in der Woche aufgezeichnete Videos, die sich der Junge so lange anschauen soll, bis er den Inhalt verstanden hat. „Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Kinder ein ganzes Schuljahr verlieren“, sagt Alam.

Wann hört es auf, fragen sie

Auf der anderen Seite der Grenze sorgt sich Asala Azzam ebenfalls um ihre Söhne. Der dreijährige Shedi und der siebenjährige Hamoudi fragten sie oft: „Mama, wann hört es auf?“. Sie hätten sich inzwischen etwas an den Krieg gewöhnt und schliefen besser, sagt Asala, doch mitten in der Nacht kämen sie manchmal ins Schlafzimmer der Eltern. „Sie weinen nicht“, sagt Vater Jalal, „aber ich sehe die Angst in ihren Augen“. Er erzählt, die Kinder könnten mittlerweile das Geräusch der Angriffe von den Gegenangriffen unterscheiden.

Es ist Sonntagmittag, der erste Tag der Woche in Israel, und eben kam Hamoudi von der Schule zurück, die vor drei Monaten wieder öffnete. In anderen Gemeinden nahe der Grenze bleiben die Schulen bis heute geschlossen. Zehntausende Menschen haben die Region schon verlassen, sie leben in Hotels und bei Verwandten im Landesinneren. In den vergangenen Monaten sind einige in den Norden zurückgekehrt und mit ihnen ein Stück vom Alltag. Doch die 32-jährige Aslala Azzam, die endlich wieder drei Tage pro Woche als Buchhalterin in einer Fleischfabrik arbeiten kann, erzählt, dass sie noch immer wenig zu tun habe.

Wie fast alle in Hurfeish sind die Azzams Drusen, eine religiöse Minderheit in Israel. Der Ort liegt knapp außerhalb der vom Staat definierten Evakuierungszone, obwohl er nur wenige Kilometer zur Grenze entfernt ist. Aber die meisten der rund 7.000 Einwohner würden ihre Heimat sowieso nicht verlassen. Während des rund zweimonatigen Libanonkriegs im Sommer 2006, als Israel das ausgeklügelte Luftabwehrsystem „Iron Dome“ noch nicht entwickelt hatte, schlugen viele Raketen im Dorf ein. Die Drusen blieben trotzdem. Es liege in ihrer Mentalität, ihr Zuhause zu verteidigen, sagt Vater Jalal. Und es sei schwieriger, die Religion in einem anderen Ort auszuleben, wo kaum Drusen wohnen.

Zwei drusische Bewohner blicken über ihr Dorf Hurfeish im äußersten Norden Israels. Die meisten Einwohner sind trotz wiederholter Angriffe geblieben. © Daniel Rolider

Für Familie Alam ist der Glaube weniger ein Grund fürs Ausharren. Rmeisch ist eines der wenigen christlichen Dörfer südlich des Litani-Flusses. Seit dem letzten Krieg zwischen der Hisbollah und Israel 2006 hat sich die schiitische Miliz in dem Gebiet weiter ausgedehnt. Libanesische Christen leben heute vor allem nördlich von Beirut und in der Hauptstadt selbst.

Als die Hamas im vergangenen Oktober in Israel mordete und die meisten Libanesen fest damit rechneten, Israel könnte ihrem Land jeden Moment den Krieg erklären, floh Familie Alam nach Beirut. Schon damals waren die Mietpreise durch den Krieg in die Höhe geschossen, deshalb kamen sie bei Elianes Eltern unter. Doch bereits nach einer Woche merkten sie: Das Leben in der Hauptstadt ist zu teuer.

Die Flucht ist zu teuer

Eliane Alam, die eigentlich als Mathelehrerin arbeitet, erhält seit der Schulschließung nur noch die Hälfte ihres Lohns. Ihr Mann, der bei der libanesischen Armee arbeitet, verdient ohnehin nicht viel. Der Staat ist pleite und kann auch seine Soldatinnen und Soldaten kaum bezahlen. Die Armee veranstaltet inzwischen sogar Helikopterflüge für Touristen, um irgendwie an Geld zu kommen.

Obwohl sich die Situation im Südlibanon nicht verbessert hatte, fuhr die Familie noch im Oktober zurück nach Rmeisch. Kurz nach Weihnachten schlugen Teile einer Rakete ein Loch in den Balkon ihrer Nachbarn. Die Familie traute sich eine Woche nicht aus dem Haus, doch danach arrangierten sie sich: „Früher bin ich bei jedem Knall ans Fenster gerannt, um zu sehen, wie weit der Einschlag entfernt war, heute schaue ich nicht mal mehr auf“, sagt Eliane Alam.

Jalal und Asala Azzam (v.l.) mit ihren beiden Kindern in ihrem kleinen Lebensmittelladen in Hurfeish. © Daniel Rolider

Im Gegensatz zum bankrotten Libanon unterstützt Israel die Evakuierten und lokale Unternehmen zum Teil finanziell. In Hurfeish sorgen sich Menschen wie der 70-jährige Monib Fares trotzdem. Er zieht in der Konditorei seiner Frau ein großes Blech mit frisch gebackener Baklava aus dem Ofen. Der frühere Sportlehrer und Journalist sagt, er habe vom Staat für Oktober und November 12.000 Schekel erhalten, umgerechnet 2.980 Euro. Eine kleine Unterstützung, die aber nicht ausreiche, sagt er. Seither habe er einen Kredit bei der Bank aufnehmen müssen, denn Laufkundschaft kommt nur noch selten in den Laden.

Eigentlich leben die Menschen in Hurfeish von israelischen Ausflüglern, die am Wochenende die idyllische Natur genießen wollen. Die Wirtschaft des Ortes konzentriert sich auf Gästehäuser, kleine Läden, Restaurants und etwas Landwirtschaft. Die einzige Gästegruppe, die Fares zuletzt verpflegten konnte, war vom israelischen Militär. Dafür habe er aber kein Geld erhalten, sagt er.

Bürger zweiter Klasse

Drusen sind dem Staat gegenüber sehr loyal, im ganzen Dorf flattern neben der bunten Drusen-Flaggen auch zahlreiche israelische. Immer wieder hängen Plakate, die an gefallene, drusische Soldaten erinnern. Sie werden in Israel als starke Kämpfer geschätzt. Dennoch fühlen sich die Drusen als „Bürger Level B“, sagt Fares. In der Logik der Israelis gelten sie zwar als gute Araber, sind letztendlich aber trotzdem Araber. Da derzeit viele Männer nicht zu Hause sind, um dem israelischen Militär zu dienen, hat Hurfeish eine Bürgerwehr zusammengestellt, um sich bei einem Angriff der Hisbollah verteidigen zu können.

Das ist nicht unser Krieg! Libanesicher Dorfpolizist Kamal Jarjour über die Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah

Auf der anderen Seite der Grenze macht Kamal Jarjour, 34, Dorfpolizist, mit Kruzifix-Tattoo am Hals Jagd auf Hisbollah-Kämpfer. Sechzehnmal wurde Rmeisch laut dem Washington Institute zwischen Oktober und März getroffen. Würde man Kamal fragen, warum die Anzahl der Treffer in seinem Dorf um ein Zehnfaches geringer ist als in den beiden Nachbardörfern, erzählte er stolz von seiner Arbeit. Wie an jedem Tag fährt er auch an diesem Nachmittag Mitte Mai die leeren Straßen seines Heimatdorfes ab. Seine wasserblauen Augen halten Ausschau nach fremden Autos.

Wenige Tage nach Beginn der Gefechte, hätten sich die Männer des Dorfes zu einer Art Bürgerwehr zusammengeschlossen, erzählt er. Sehen sie ein Auto, das niemanden im Dorf gehört, verfolgen sie es so lange, bis es Rmeisch verlässt. Um zu verdeutlichen, warum das wichtig ist, zeigt Jarjour später Videos auf seinem Handy. Auf einem sind Raketen zu sehen, die zwischen Pinien abgelegt wurden.

Kruzifix-Tattoo im Nacken von Dorfpolizist Kamal Jarjour, der im südlibanesischen Rmeisch gegen Hisbollah-Kämpfer vorgeht. © Chiara Wettmann

Auf einem anderen eine Zündschnur, die über ein fein gejätetes Feld führen. Die Hisbollah-Kämpfer würden kurz anhalten, eine Rakete samt Abschussrampe deponieren und dann weiter fahren, sagt er. Keine zehn Minuten würde das dauern. Wenn die israelische Armee kurze Zeit später zurückschieße, seien die Kämpfer längst verschwunden. „Das ist nicht unser Krieg“, sagt Jarjour, „Er hilft uns in keiner Weise. Als Israel 2006 in den Libanon einmarschierte, haben die Palästinenser da etwas für uns getan?“.

Angst vor einem Massaker

Über die Hisbollah schimpft auch Monib Fares vor der Backstube in Hurfeish. Um die Grenze zu schützen, müsste das israelische Militär die Infrastruktur der Hisbollah zerstören, sagt er. „Ich sorge mich, dass ein großer Krieg ausbrechen könnte. Dieser wäre sehr hart“.

Nach Beirut fahren und dort ein Bier trinken. Monib Fares, Bewohner eines israelischen Grenzdorfs, auf die Frage, was er bei Frieden tun würde

Wie viele im Norden Israels will Fares diesen Krieg eigentlich nicht, aber die Frage bleibt: Kehren die Zehntausend Evakuierten zurück, solange die Hisbollah auf der anderen Seite der Grenze wartet? Viele haben zwar Angst vor den Raketen, denn die Miliz ist um ein Vielfaches besser ausgerüstet als die Hamas. Doch noch mehr fürchten sie, dass die Kämpfer ein ähnliches Massaker verüben könnten, wie die Hamas im Süden Israels.

Die Hisbollah müsse sich hinter den Litani-Fluss zurückziehen, sagt Fares, das verlange auch eine UN-Resolution. Er schlägt vor, die libanesische Regierung und Armee müssten von anderen Ländern – wenn es sein muss, sogar von Israel – gestärkt werden, damit sie die Hisbollah verdrängen würden. „Dann könnte ich bald nach Beirut fahren und dort ein Bier trinke“, sagt er und grinst.

„Niemand kann Hisbollah-Kämpfer einfach aus dem Land schmeißen, sie sind ja auch in den Dörfern zu Hause“, sagt Eliane Alam. Das eigentliche Problem des Libanons seien die Politiker. „Alle sagen, sie wollen keinen Krieg, aber niemand tut etwas dafür“. Die Menschen im Südlibanon hingegen zermürbe die Ungewissheit, nicht zu wissen, wie lange die Gefechte noch anhalten. Nachts liege sie oft wach und stelle sich die Frage: „Wird das ein Jahr so weiter gehen oder gar zwei?“

Manchmal denke sie, ein großer Krieg hätte Vorteile. „Dann müssten die Politiker endlich handeln und die internationalen Diplomaten würden einen echten Friedensplan entwerfen“, sagt sie. „Im Moment sind wir allen egal“.