Letzte Ruhe Friedwald Wie wir unseren Baum fanden

Wir haben einen Waldspaziergang gemacht. Eine Försterin war so nett, uns zu begleiten. Es war kein gewöhnlicher Spaziergang und auch kein gewöhnlicher Forst. Genauer gesagt: Es handelte sich um einen Friedwald und wir haben uns einen Baum ausgesucht. Einen Baum, der uns zwischen seinem Wurzelwerk einmal aufnehmen wird, also die Mitglieder der Familie, die sich in Zukunft für diesen Wald als letzte Ruhestätte entscheiden. Deshalb habe ich auch für einen größeren Baum votiert, einer, unter dem am Ende zehn Urnen Platz haben.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden