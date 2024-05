Hannes kämpft um seine Kinder Jahrelang verschwieg seine Freundin, dass er Vater ist

Wem wurde das Herz noch nie gebrochen? Der werfe die erste Träne! Aber wie viel Kummer steckt erst in einer Liebe, die sich später als das herausstellt, was sie womöglich vom ersten Augenblick an war: eine riesengroße Lüge? Vertrauen in einen anderen Menschen zu fassen, ihm Zuneigung auch durch Freiheit zu schenken, ist nach einer solchen Erfahrung nicht einfach. Wenn es überhaupt noch möglich ist.

Liebe fühlt sich meist zauberhaft an. Ihr Scheitern dafür umso brutaler. Manch vergangene Beziehung prägt einen über Jahre, gar Jahrzehnte weiter. Erst recht, wenn aus ihr Kinder erwachsen sind. Ganz besonders, wenn es sich dabei um Kinder handelt, von denen die Mutter wusste, der Vater aber nichts erfahren sollte. Hannes ist dieser leibliche Vater, dessen Gefühle und dessen Körper ausgenutzt worden sind, um einem anderen Paar einen Lebenstraum zu erfüllen: eine angeblich heile Familie zu sein.

Wie sie sich immer zulächeln in der Mensa. Steckt da nicht mehr drin, als beim Mittagessen darauf zu hoffen, sich bald wieder zu begegnen und nicht bloß zufällig? Dann, nach sechs Monaten, endlich das erste Date, danach noch eins, zwei, immer weiter. „Es war immer super.“ Aber im Nachhinein, mehr als zehn Jahre später, war es wohl vor allem: immer super gespielt.

„Ich bin ein gutgläubiger Mensch“, sagt Hannes und blickt in den Regen, der beim ersten Gespräch über seinen Fall auf Berlin herabprasselt. Passend zu einer Geschichte, die nicht einfach vom Himmel fällt und die bis heute nicht an ihr Ende gekommen ist.

Die Illusion endet am Haus ihrer Eltern, irgendwo im süddeutschen Hinterland. Er kennt die Adresse, sie hatte ihm einmal ein Paket von dort geschickt; bei ihren Videochats sah er die schöne Kulisse im Hintergrund. Und jetzt, wo sie hier in die Gegend gezogen ist, um einen Neuanfang zu versuchen, und einen schlimmen Unfall gehabt hat, von dem sie sich im Haus ihrer Eltern erholen muss, hält er die Distanz nicht mehr aus. Diese nahe Ferne, die sie beständig zu ihm hält und die zum unheimlichen Begleiter ihrer Beziehung geworden ist. Hannes fasst sich ein Herz: Ich überrasch sie jetzt einfach.

Das sind doch meine Kinder, oder?

Ich bin Hannes, sagt er, endlich angekommen, zu ihrem Vater, schön, dass wir uns mal kennenlernen. – Sie ist nicht hier, sagt der Vater. – Wissen Sie, wer ich bin? – Nein, wer denn? – Ich will sie besuchen nach dem Radunfall. – Was denn für’n Radunfall? – Aber sie ist doch hier in die Stadt gezogen, oder? – Nee. Sie lebt in Berlin bei ihrem Mann. Sie haben gerade ihr zweites Kind bekommen.

Bei ihrem Mann? Hannes haut ab, fährt auf irgendein Feld. Stopp. Er blickt in die weite Ferne und auf sein Leben: Waren die letzten drei Jahre eine einzige Lüge? Plötzlich der Gedanke: Das sind doch meine Kinder, oder?

Eine gekaperte Liebe – gibt es so etwas überhaupt? Hannes kennt inzwischen einige Geschichten, die seiner ähneln. Bei einem zweiten langen Gespräch über seine Geschichte erzählt er, dass er inzwischen guten Kontakt zu Väterzentren hat, zu Familienanwälten und Verfahrensbeiständen. Er kennt alle möglichen Leute, die dafür zuständig sind, festzustellen, wer denn nun wie in wen verliebt war, wer schlussendlich die Eltern der neugeborenen Kinder sein sollen und welche Rechte und Pflichten für alle Beteiligten daraus erwachsen. „Es gibt da viele Lücken“, hat Hannes gelernt. In einer dieser Lücken hat sich jahrelang sein Leben abgespielt.

Ich hatte es mit einer Frau zu tun, die sich gut verstellen kann. Hannes über die Mutter seiner Kinder

Die ersten drei Jahre: Sie übernachtet meistens bei ihm. Sie ist beziehungsscheu nach einer zerbrochenen Ehe. Je enger es zwischen uns wird, desto mehr Angst macht mir das – so sagt sie. Vielleicht war unser letztes Date ein bisschen zu intensiv, also gebe ich ihr Raum – so denkt er. Dann ist er auch mal in ihrer Wohnung, die unweit von seiner liegt. An der Tür ein Klingelschild mit zwei Namen. Ich bin doch noch verheiratet, aber wir leben in Trennung – so sagt sie nun. Und: Mein Mann lebt in einer anderen Stadt, ab und zu übernachtet er noch hier, wenn er in Berlin ist. Hannes nimmt es hin. Was hätte er auch machen sollen?

Wie viel Klarheit braucht eine Liebe?

Klar, es gibt seltsame Momente: Als sie tagelang nicht ans Telefon geht, weil sie schwer erkrankt ist. Hinterher ruft sie zurück und meint: alles halb so wild. Als sie seinen Freunden zum Geburtstag Geschenke macht und alle sagen: Ihr seid so harmonisch – aber sie ihn nie mit zu ihren Freundinnen nimmt. Einmal ist sie bei einer Familienfeier dabei. „Hinterher hat mich meine Mutter gefragt, warum sie kaum etwas erzählt von sich“, erinnert sich Hannes. Erst viel später wird ihm gewahr: „Ich hatte es mit einer Frau zu tun, die sich gut verstellen kann.“ Die das Entscheidende im Ungefähren lässt.

Wie viel Klarheit braucht eine Liebe, wie eindeutig muss sie sein? Ist es nicht manchmal schön, wenn Vertrauen die Gewissheit aussticht? Die Gefühle, die man füreinander spürt, sind ja echt – muss man dafür wirklich alles vom anderen wissen? Eigentlich nicht. Wenn man aber das Entscheidende nicht weiß, fühlt sich die Liebe hinterher nicht nur uneindeutig an, sondern unecht.

Macht Liebe blind? Zumindest macht sie unvorsichtig. Man will manch Unglaubliches gern glauben, manch augenscheinliche Dinge lieber nicht erkennen, man vertraut uneingeschränkt. Menschen muten sich selbst eine Menge zu, wenn sie verliebt sind.

Schon klar, diese verdammte Beziehungsangst lähmt sie – so denkt er damals. Aber hat sie ihm nicht gerade erst wieder ein Geschenk ans Fahrrad gehängt, einen Kuchen vor die Tür gestellt? Oder die Zeit, in der sie sechs Wochen allein auf einem anderen Kontinent ist, damit sie endlich innerlich von ihrem Mann loskommt: Tag für Tag lässt sie ihn teilhaben mit Nachrichten und Fotos, auf denen sie ihm zulächelt wie damals in der Mensa. Chatten ist noch relativ neu und aufregend, es ist, als wäre er live dabei. „Ich hab nie hinterfragt, ob sie da alleine war“ – so sagt er heute.

Als sie zurückkommt, hören sie auf zu verhüten. Nach ein paar Monaten muss sie wieder weg. Eine Weiterbildung im Job, dann eine Therapie, sie nehme auch Psychopharmaka, sagt sie. Sie taucht einen Monat ab, zwei Monate, fünf. Hannes lässt sie machen und freut sich auf die nächste Facetime-Zeit. Sie schreibt ihm vom Job, der Therapie, ihrem neuen Fahrrad, in Hannes’ Welt sind sie weiter zusammen. Er wohnt nur einen Kilometer entfernt, schaut aber nie nach ihr. Was wäre eine Liebe wert ohne Vertrauen? Irgendwann steht sie mit ihrem neuen Fahrrad auf seinem Arbeitsweg an der Brücke und wartet, dass er bei ihr anhält. Es dauert nicht lange, da übernachtet sie wieder bei ihm.

Okay, dieser Junge ist schon süß. Eigentlich kann Hannes nicht viel mit Kindern anfangen. Aber das Baby, das sie als Kind ihrer Freundin vorstellt, auf das sie von nun an regelmäßig aufpasse – da kommen Gefühle in ihm auf, die er gar nicht kennt von sich. Sie hat keinen Job mehr, ist nun Babysitterin, sagt sie. Der Junge ist vielleicht zehn, elf Wochen alt und herrlich unkompliziert. Im Park sagen die Leute: so niedlich, euer Kind! Er findet das witzig. So wäre das also. Hannes stockt kurz in seiner Erzählung: „Ich habe nicht den richtigen Schluss gezogen. Weil sie ja auch bei mir übernachtet hat ohne das Baby. Das macht doch keine Mutter.“

Es geht nicht mehr viel Zeit ins Land, da zieht sie angeblich in die süddeutsche Stadt. Ein weiterer Neuanfang für sie, ein kleines Ende für ihn. Ob das jemals was Richtiges wird?, fragt er sich. Es wird ein Mädchen.

Was wusste der Ehemann?

Wenn Hannes mit Abstand auf das zurückschaut, was ihm passiert ist, atmet er laut und kräftig durch. Er sagt dann mit Blick auf die Frau, die er einmal voller Vertrauen geliebt hat: „Offenbar kommt man so durchs Leben. Ob man damit glücklich wird, weiß ich nicht.“ Er zumindest hatte kein Glück.

Die nächsten drei Jahre: Nach der Szene vor ihrem Elternhaus macht er Druck, sie solle jetzt alles erklären. Ja, der Junge sei adoptiert. Nein, sie sei doch nicht getrennt und noch verheiratet, sei irgendwie in ihr altes Leben zurückgerutscht. Und nun ja, die neugeborene Tochter, also, vom Ehemann sei die nicht. Die Mutter wohnt zunächst mit der Tochter bei einer Freundin, Hannes besucht dort sein Kind. Der Junge ist beim Ehemann.

Der Ehemann – was genau wusste er eigentlich? Er muss jetzt einem Vaterschaftstest zustimmen, tut es aber nicht. Hannes kontaktiert ihn, wochenlang. Irgendwann eine Antwort: Ich bitte dich, Abstand von unserer Familie zu halten. Die Männer treffen sich dann doch in einer Bar. Es wirkt wie das Zugeständnis, dass von zwei Vätern nur einer der echte sein kann. Hannes könne die Kinder zwei Stunden im Monat sehen, mehr nicht, sagt der Mann, der für die Kinder der Vater ist.

Sie kommt manchmal heimlich mit den Kindern zu ihm, damit Hannes sie etwas öfter sieht. Alles ist furchtbar vertrackt. Der Ehemann ist öfter geschäftlich unterwegs. Heute haben die Männer gar keinen Kontakt mehr. Im Abholheft der Schulkinder ist der Name von Hannes mit Tipp-Ex übermalt. Die Erzieherin sagt, sie sei das nicht gewesen.

Das erste Verfahren. Nach einem Jahr des Hin und Her geht Hannes doch vor Gericht, will seine Kinder wöchentlich sehen. Die Rechtsbeistände müssen aus Sicht der Kinder argumentieren: Das eine Zuhause kennen sie, das andere nicht. Es gibt eine Vereinbarung: Die Eheleute müssen sich einer Therapie unterziehen. Währenddessen soll sich der leibliche Vater raushalten. Zwölf Monate sieht Hannes seine Kinder nicht, kriegt ab und zu Fotos geschickt, auf denen ihnen Mützen tief ins Gesicht gezogen sind. Danach soll der Umgang angebahnt werden. Doch die Vereinbarung ist nicht rechtskräftig.

Drei Namen auf den Geburtsurkunden

Das zweite Verfahren. Als Ehemann ist man der rechtliche Vater der Kinder. Leben die Eheleute noch zusammen, kann der biologische Vater dies nicht anfechten. Nur der rechtliche Vater kann das tun, wenn er Zweifel an seiner eigenen Vaterschaft hat. Er hat dazu zwei Jahre lang Zeit. In diesem Fall verschwindet dann sein Name aus der Geburtsurkunde; der biologische wird zum rechtlichen Vater und damit unterhaltspflichtig. Rechtlich führt der Ehemann das Verfahren gegen seine Ehefrau – es kommt selten vor, dass dabei beide noch zusammenwohnen. Während die Auseinandersetzung noch läuft, trudeln bei Hannes bereits die ersten Unterhaltsforderungen ein, unterzeichnet von einer teuren Anwältin. Er akzeptiert, ist nun zumindest rechtlich als leiblicher Vater anerkannt. Auf den Geburtsurkunden stehen jetzt drei Namen: seiner, ihrer und der Nachname des Ehemanns. Die Kinder tragen ihn bis heute.

Das dritte Verfahren. Wie oft darf ein zweiter Vater, der eigentlich der erste ist, seine Kinder sehen, wenn die beim ersten wohnen, der eigentlich der zweite ist? Das Jugendamt schickt eine Familientherapeutin, die Rechtsbeistände der Kinder machen sich für eine Umgangsanbahnung stark. Anwälte sind monatelang beschäftigt. Am Ende steht die Regelung: Kennenlernen erst ohne, dann mit Übernachtung, später jedes zweite Wochenende bei Papa Hannes, wie die Kinder bald sagen (der Ehemann heißt bei ihnen Papa), dazu ein paar Feiertage, mehrere Wochen Urlaub. Die Kinder haben nun ein Kinderzimmer mehr.

Ihr Mann ist reich, Hannes zahlt trotzdem Unterhalt

Das vierte Verfahren. Scheinvaterregressprozess, das gibt es auch noch. Hannes wird verklagt vom Ehemann. Auf die Kosten des Verfahrens um die Vaterschaft. Auf die Kosten des Vaterschaftstests, der dann doch noch gemacht wurde. Auf die Kosten der teuren Anwältin. Auf Unterhalt, rückwirkend. „30.000 Euro musste ich abstottern“, sagt Hannes beim Gespräch und wischt sich ein bisschen Regen von der Hand. „Das ist schon ziemlich pervers.“ Die Mutter, auf deren Lügen alles aufbaute, ist nicht haftbar zu machen.

Hannes unterbricht die aufwühlende Erzählung und lächelt jetzt. „Ich sehe die Kinder, und wir haben eine schöne Zeit, das ist das Wichtigste.“ Diese Perspektive entspannt ihn. Inzwischen gibt es noch ein drittes Kind, das er mit seiner neuen Freundin bekommen hat. Seine anderen beiden Kinder sagen Bruder zu dem Kleinen, wenn sie ihn sehen. Wenn sie bei ihrer Mutter sind, sollen sie ihn allerdings Halbbruder nennen. Die Kinder müssen austarieren, was die Eltern nicht geregelt bekommen haben. Einmal fragt seine Tochter während der Schwangerschaft: Ihr habt dann drei Kinder, oder? Spricht daraus womöglich die Befürchtung, selbst nicht voll und ganz dazuzugehören?

Die Narbe verschwindet nie

Das fünfte Verfahren. Hannes könnte jetzt noch um das Sorgerecht kämpfen, um einen wochenweise wechselnden Umgang – dann wäre er gleichgestellt. Würde nicht über Umwege erfahren, wann die Einschulung seiner Tochter stattfindet oder wann sein Sohn auf Klassenfahrt geht. Könnte mit Ärzten reden. Aber will er diesen letzten Prozess noch anstrengen, der auch seine Kinder belastet? Hannes ist vorsichtiger geworden.

Wenn er mit seiner neuen Freundin und seinen Kindern abends auf dem Bett sitzt, zeigt Hannes ihnen manchmal einen Stammbaum. Er sagt ihnen: Ich bin der Papa, der euch gemacht hat. Der andere Papa ist der Papa, der mit eurer Mama verheiratet ist. Er sagt ihnen auch: Ich wusste nicht, dass Mama verheiratet war. Ich wusste nicht, dass es euch gab.

Wenn Wunden verheilen, bleiben Narben. Sie gehören zur eigenen Haut. So wie die eigenen Kinder, selbst wenn man sie nur durch einen Zufall entdeckt und spät kennengelernt hat, immer zum eigenen Leben gehören werden. Das Erbe einer vergangenen Beziehung kann man nicht ausschlagen. Je ehrlicher man sich den Verletzungen stellt, desto weniger schmerzt die Vernarbung. Hannes scheint zwei Jahre nach dem ersten Gespräch gelassener auf seinen Fall zu blicken. Aber eine Narbe verschwindet nie.