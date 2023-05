Mit 40 noch Jungfrau „Ich bin Jana und hatte noch nie einen Freund“

Frau Crämer, Sie schreiben in Ihrem Buch „Jana, 39, ungeküsst“ ziemlich ehrlich darüber, dass Sie noch nie Sex oder eine Beziehung hatten. Was hat Sie dazu bewegt, so offen damit umzugehen?

Ich habe das Buch geschrieben, weil ich es leid war, mich für so etwas Unwichtiges wie einen Beziehungsstatus rechtfertigen zu müssen. In unserer Gesellschaft wird zwar akzeptiert, wenn du todunglücklich in einer Beziehung bist, aber sobald du glücklich ohne Beziehung bist, wird auf Fehlersuche gegangen. Zu dick, zu dünn, zu schlau, zu dumm, zu anspruchsvoll, zu gestört? Jeder Mensch hat eine Meinung dazu, das ist totaler Wahnsinn. Ich bin doch kein netterer oder liebenswerterer Mensch, nur weil ich schon mal mit jemandem geschlafen habe oder weil ich in einer Beziehung lebe.