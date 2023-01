Revolution der Gefühle Kann aus Freundschaft wirklich Liebe werden?

Wie soll er ihr es sagen? Detlef ist schon den ganzen Tag nervös, ach was, seit ihrem Abschiedskuss vor drei Monaten, am Abend vor seinem Aufbruch nach Tibet. Drei Monate ist er in der Welt unterwegs mit seinen Gedanken an Iris, seine frühere Nachbarin in einstürzenden Altbauten, seine inzwischen beste Freundin im wilden Berlin, seine … ja, was eigentlich noch?

Was hatte ihr Kuss am Ende seiner Party zu bedeuten – lag in ihm ein Versprechen, wie er sofort zu spüren glaubte, oder freundschaftliche Verbundenheit? Was, wenn Iris am Ende lieber bei ihrem Freund bleibt, auch wenn der sie häufiger versetzt? Wenn sie ihn, Detlef, gar nicht liebt?