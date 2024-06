Sie sucht Ihn Tanja bekommt auf ihre Kontaktanzeige 200 E-Mails – auch eine von Patrick

Sie sucht Ihn. Warum nicht? Patrick blättert immer gerne durch die Kontaktanzeigen des Stadtmagazins, wenn er auf Heimatbesuch in Berlin ist. Gerade jetzt, da er wieder öfter hier vorbeischauen möchte, erfreut er sich daran, was die schlaflose Metropole alles zu bieten hat. Einem wie ihm, der plötzlich allein dasteht, weil seine Ehe implodiert ist. Einem, in dessen Junggesellenbude in Den Haag nicht mal Möbel auf ihn warten. Einem, für den Kontaktanzeigen geschrieben werden. Einem Mann auf Neuanfang.

Diese Anzeige gefällt ihm: „F (48) mit Hirn, Herz und Hintern sucht charmanten, charismatischen charakterstarken M ähnlichen Alters für dies und das.“ Dies und das. Genau das kann er jetzt gut gebrauchen. Er schreibt eine Mail.