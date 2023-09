Lohnt es sich, ein Öko zu sein? Auch einzeln sind wir stark

Die Lage ist dramatisch wie nie. Die Erde erhitzt sich immer stärker, ein alarmierender Rekordwert reiht sich an den nächsten: Der Juli war der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, die Meeresoberfläche im Nordatlantik erreichte die höchste Temperatur aller Zeiten, die Gletscher in den österreichischen Alpen sind so stark geschrumpft wie nie zuvor.