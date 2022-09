Machtlose Monarchen Warum wir keinen König brauchen

In kilometerlangen Schlangen stehen die Massen entlang der Themse. Menschen, die die ganze Nacht auf den nassen Bürgersteigen geschlafen haben, um an dem Katafalk in Westminster Hall vorbeizukommen, auf dem der Sarg der Königin bis zu ihrer Beerdigung am Montag ruht. Diese 900 Jahre alte Halle im Parlamentsgebäude, in der König Charles III. diese Woche seine erste Rede vor dem Unter- und Oberhaus hielt, ist auch der Ort, an dem König Charles I. vor seiner Hinrichtung während der Revolution von 1649 vor Gericht gestellt wurde.

