„Wir haben verharmlost und weggewischt“ Maria Schrader über das System Harvey Weinstein

Frau Schrader, seit Oktober läuft in Los Angeles der nächste Prozess gegen Harvey Weinstein. Die Richterin ermahnte die Geschworenen, sich den Trailer für Ihren Film „She Said“ bitte nicht anzuschauen, damit sie unbefangener bleiben.

Weinstein wollte, dass der Prozess vertagt wird, damit er nicht zeitgleich zum Filmstart stattfindet. Die Richterin hat seinen Antrag abgelehnt. Die Geschworenen sind zwar erwachsen, aber vielleicht nicht ganz frei von dem kindlichen Impuls, gerade das sehen zu wollen, wovor sie gewarnt werden.

Der Film basiert auf der wahren Geschichte der „New York Times“-Reporterinnen Jodi Kantor und Megan Twohey, die die sexuellen Übergriffe des Filmmoguls recherchieren. Wie viel Fiktion steckt in „She Said“?

Jedes Bild ist das Ergebnis einer künstlerischen Entscheidung, deshalb entfernt sich der Film von den reinen Fakten. Jodi und Megan haben eineinhalb Jahre an dem Artikel gearbeitet.

Der Film erzählt nicht einfach ihr mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnetes Buch über diese Recherche nach, sondern auch Details ihres Privatlebens als hart arbeitende Mütter. Ebenso ihre Zweifel und die Angst, das Vertrauen der Weinstein-Opfer gewonnen zu haben, aber es vielleicht nicht zu schaffen, den Artikel mit genügend Beweismitteln zu veröffentlichen. Oder noch schlimmer: ihn zu veröffentlichen – und kein Mensch interessiert sich dafür.

Auch einige der betroffenen Frauen werden zu Protagonistinnen.

Es hat eine große emotionale Kraft, in ihre Gesichter zu blicken und dabei zu sein, wenn sie zum ersten Mal ihre Geschichten erzählen, teils nach fast 30 Jahren. Darum gehen wir doch ins Kino: um am Leben anderer Menschen teilzuhaben.

Es war von Anfang an ein vielstimmiges Projekt: Die betroffenen Frauen, die uns ihre Geschichten anvertraut haben, waren bei der Wortwahl und inhaltlichen Gestaltung der Szenen beteiligt. Die Schauspielerin Ashley Judd spielt sich sogar selbst. Meine größte Sorge bestand darin, ob das Genre des journalistischen Thrillers es uns erlaubt, den Berichten der Frauen genügend Aufmerksamkeit zu widmen. Ich bin sehr froh über die fantastischen Schauspielerinnen, die Szenen wurden nicht gekürzt.

Ein Serie von Anna Winger: „Unorthodox“. © Anika Molnar/Netflix

In Ihrer Netflix-Serie „Unorthodox“ erkämpft sich eine junge Jüdin, die einer ultraorthodoxen Religionsgemeinschaft angehört und angehören möchte, ihre Freiheit. Hatten die Weinstein-Opfer ein ähnliches Dilemma: Sie wollten zur Filmwelt gehören und sahen sich genötigt, ihre Autonomie dafür aufzugeben?

In beiden Geschichten kollidiert etwas sehr Intimes mit der Öffentlichkeit, der Gesellschaft. Jodi und Megan decken ein ganzes System von Komplizenschaft auf, bis hin zu unabhängigen Anwälten, die Frauen zu Geheimhaltungsverträgen rieten und 40 Prozent des Schweigegeldes kassierten. Abhängigkeit, Isolation, die brutale Zerstörung der Zukunft von Menschen, die am Anfang ihres Erwachsenseins oder ihres Arbeitslebens stehen, die glauben, sie haben das große Los gezogen, und in eine vollkommen andere Richtung geschleudert werden – die Fragen waren ähnlich.

Die Welt kennt genug Vergewaltigungsszenen. Regisseurin Maria Schrader

Klar war, wir zeigen keine sexuelle Gewalt. Die Welt kennt genug Vergewaltigungsszenen. Stattdessen ist im Film das vollständige Tondokument mit der Stimme von Weinstein zu hören, wie er das Model Ambra Battilana Gutierrez massiv bedrängt, während die Kamera sehr langsam durch verschiedene Hotelflure fährt, an geschlossenen Zimmertüren vorbei.

In der „New York Times“: Carey Mulligan (l) als Megan Twohey und Zoe Kazan als Jodi Kantor in „She Said“ . © dpa/JoJo Whilden

Eine Britin schreibt das Drehbuch, eine Deutsche führt Regie. Wollte Hollywood den Stoff outsourcen, nach dem Motto „Wir können nicht unsere eigenen Untaten aufarbeiten“?

Dass ich mit Harvey Weinstein nie etwas zu tun hatte, entsprach sicherlich dem Geist des Projekts, aber ich denke nicht, dass gezielt „außerhalb“ gesucht wurde. Es war Dede Gardener, übrigens die einzige weibliche Hollywood-Produzentin mit zwei Oscars, die instinktiv auf die „New York Times“-Veröffentlichung reagierte und sich bereits um die Filmrechte bemühte, als Kantor und Twohey noch an ihrem Buch schrieben. Universal als Hollywoodstudio kam erst sehr spät dazu, es ist kein Reinwaschungs-Projekt. Dafür hat es eine viel zu brüchige Entstehungsgeschichte. Zum Beispiel wurde viel darüber diskutiert, wie viel Politik in den Film soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Sie meinen Donald Trump und die Missbrauchs-Vorwürfe gegen ihn?

In den letzten anderthalb Jahren hat die gesellschaftliche Spaltung in den USA krass zugenommen. Allein die Erwähnung des Namens Trump ist schon ein Politikum, man läuft sofort Gefahr, das Publikum noch mehr zu spalten. Auf keinen Fall wollte ich den sexuellen Missbrauch zu einem parteipolitischen Thema machen.

Der Film nimmt die journalistische Arbeit als Mittel der Wahrheitsfindung sehr ernst. Wenn es sich nicht gerade um Watergate handelt, ist diese Arbeit filmisch nicht unbedingt interessant.

Telefonate, Mails, Konferenzen, Büro-Alltag, ein Countdown, der daraus besteht, dass am Ende jemand auf den Knopf drückt, damit die Reportage online geht – das hört sich vielleicht trocken oder uninteressant an. Aber Arbeitswelten sind aufregend, je genauer man sie sich anschaut, in diesem Fall die Entstehung einer Enthüllungsgeschichte, die Macht der Worte. „Wir wägen Worte ab“, beschreibt Chefredakteurin Rebecca Corbett ihre Arbeit.

Die Redaktionsräume der „New York Times“, diese Architektur von Renzo Piano, in der wir dank der Homeoffice-Zeit drehen konnten, bietet dafür eine großartige Bühne. Allein die Ausmaße, es war alles unsers! Wir wollten die „Times“ weder idealisieren noch ihr ein Denkmal setzen, sondern beiläufig miterzählen, dass auch eine Redaktion aus Hierarchien mit Hunderten von Angestellten besteht. Auch hier gibt es einen Boss, den Chefredakteur Dean Baquet, der seine Position allerdings anders bekleidet als Weinstein, und es ist wohltuend zu sehen, mit welchem Respekt er mit seinem Team umgeht.

„Kein Denkmal setzen“: die „New York Times“. © REUTERS

Es gibt berühmte Journalisten-Filme, „Spotlight“ und vor allem „Die Unbestechlichen“ über die Watergate-Enthüllungen der „Washington Post“-Reporter Woodward und Bernstein ...

„All the President’s Men“ in weiblich, so könnte man unseren Film pitchen. Aber das Familienleben dieser Reporter kommt in Alan J. Pakulas Klassiker nicht vor. Die beiden sind einsame Wölfe, klassische Helden. In „She Said“ sieht man dagegen zwei Topjournalistinnen als „working mothers“, die jeden Tag die U-Bahn nehmen. Megan hat postnatale Depressionen, sie werden nicht heroisiert.

Und das Thema ihrer Recherche beschäftigt sie nicht nur beruflich sondern auch persönlich. Weshalb konnte Harvey Weinstein zu einer Symbolfigur werden? Weil überall in patriarchalen Strukturen ähnliches passiert und es kaum eine Frau gibt, die nicht ihre eigenen Erlebnisse mit sich herumträgt, und sei es nur Einschüchterung oder „normale“, kleine, chauvinistische Erlebnisse auf irgendeinem Flur.

Zur Person Regisseurin Maria Schrader. © A. Molnár Maria Schrader, 57, ist Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin. Als erste deutsche Regisseurin wurde sie mit einem Emmy ausgezeichnet, sie erhielt ihn für die Netflix-Serie „Unorthodox“. Als Schauspielerin arbeitete sie unter anderem mit Dani Levy, Doris Dörrie und Max Färberböck. Sie spielte in „Aimée & Jaguar“, „Rosentraße“ und „Keiner liebt mich“. „She Said“ ist nach „Liebesleben“ (2007), „Vor der Morgenröte“ (2016) und der SciFi-Liebeskomödie „Ich bin dein Mensch“ (2021) Schraders vierte Kino-Regiearbeit und ihre erste Hollywoodproduktion. Der Film startet am 8. Dezember in den deutschen Kinos. Maria Schrader lebt in Berlin und hat eine Tochter.

Sie haben schon früher darauf hingewiesen, dass die Film- und Theaterwelt männlich dominiert ist. Wie sind Sie als Schauspielerin damit umgegangen?

Ich habe mit 16 am Theater angefangen, ich war Teil des Systems. Erst mit der MeToo-Bewegung fing ich an, all die Erlebnisse, die ich einfach vergessen hatte, in einem anderen Licht zu sehen. Wir reden ja über eine sehr breite Skala, von unangenehmen alltäglichen Erlebnissen, an die sich jede Frau gewöhnt hatte, bis hin zu justiziablen Gewaltverbrechen.

Nach den Weinstein-Enthüllungen ging da einiges durcheinander. Vieles brach sich mit Wucht Bahn, und es liegt im Wesen einer Revolution, dass Köpfe rollen. Ich habe mein eigenes Verhalten als Chefin überdacht, auch mein Verhalten als Auszubildende, als Frau, als Bürgerin, als öffentliche Person. Ich hatte gelernt, alles zu ignorieren, wegzuatmen. Das ist auch eine Form von Stärke.

Die Enthüllungen vor fünf Jahren haben mir die Augen geöffnet. Maria Schrader

Das Ausblenden?

Ja, so habe ich es früher empfunden. Die Enthüllungen vor fünf Jahren haben mir die Augen geöffnet. Gleichzeitig wurde mir klar, mit welchem Privileg ich aufgewachsen bin. Ich hatte eine Kindheit ohne Missbrauch, hatte Eltern, die mir sagten: Wenn du etwas nicht willst, dann kannst du Nein sagen, auch wenn du erst fünf bist. Mein Einstieg ins Berufsleben war ebenfalls ungewöhnlich, schon an meiner ersten Filmrolle habe ich selber mitgeschrieben. Deshalb war ich weniger abhängig, weniger weisungsgebunden. Ich war frech, ich konnte Leute in ihre Schranken weisen.

Dem ZDF haben Sie erzählt, dass Sie wegen eines übergriffigen männlichen Theater-Kollegen einen Anwalt einschalteten.

Es war ein MeToo-Erlebnis mit einem älteren Kollegen, eine Mischung aus sexuellem und gewalttätigem Übergriff. Ich hatte Angst, weiter mit ihm zu proben, ging zur Intendanz, kam aber nur bis zum Vorzimmer. Ich habe das mit meinem damaligen Freund besprochen und tatsächlich einen Anwalt engagiert. Jetzt frage ich mich, woran es lag, dass ich damals so handelte, ich war erst Anfang 20. Ich denke, es war das Privileg meiner Kindheit und die Tatsache, dass ich einen Freund hatte, mit dem ich das teilen konnte und der diesen Anwalt kannte.

Maria Schrader freut sich über ihren „Emmy“ für „Unorthodox“. © Screenshot via dpa

Geht es anders zu auf dem Set oder der Bühne, wenn mehr Frauen mitwirken, Regie führen, die Stars sind?

Frauen müssen erstmal gleichberechtigte Berufschancen bekommen. Ob sie ein anderes Klima schaffen, ist eine davon unabhängige Frage, die ich nach den wenigen Erfahrungen nicht beurteilen kann. Ich bin für die Quote, weil ich sie für ein Werkzeug halte, um langfristig etwas zu verändern. Und zwar so lange, bis ein mehrheitlich weiblich geführtes Team keine Erwähnung mehr wert ist. Ich nehme mich da nicht aus. Bis zu „She Said“ hatte ich immer das Gefühl, als Regisseurin müsste ich am Set einen Mann an meiner Seite haben, um mich zu stärken.

Das heißt, an der Kamera musste ein Mann stehen?

Ich liebe und verehre die Kameramänner Wolfgang Thaler und Benedict Neuenfels, mit denen ich je zwei Filme gedreht habe, und will sie keinesfalls auf ihr Mann-Sein reduzieren. Ich sage nur, dass ich die Arbeit mit einer Frau gar nicht in Erwägung gezogen habe, schon gar nicht bei „Liebesleben“. Wir gingen zu dritt nach Israel, alle anderen waren Israelis, die meisten Teammitglieder waren Männer. Ich führte zum ersten Mal alleine Regie. Es stand für mich außer Frage, dass der zweite Chef des Sets ein Mann sein muss, wenn ich ernst genommen werden wollte. „She Said“ war die erste Situation, die mich einlud, mit einer Frau hinter der Kamera zu arbeiten, mit Natasha Braier. Vielleicht war es vorher auch nur meine subjektive Einschätzung und objektiv gar nicht nötig.

Ist es nicht auch eine Erkenntnis von MeToo, dass vermeintlich subjektives Erleben oft strukturelle Gründe hat?

Ich machte gleich in „Liebesleben“ unangenehme Erfahrungen mit dem Hauptdarsteller, die ein männlicher Regisseur so mit Sicherheit nicht erlebt hätte. Dass Benedict Neuenfels an meiner Seite war, hat mir geholfen. Da war es für mich bei meinem zweiten Film „Vor der Morgenröte“ mit Drehs in Afrika und Portugal erst recht klar, wieder mit einen Mann zu arbeiten. Die Zeiten sind jetzt anders: In vielen amerikanischen Staaten hat sich die Gesetzeslage beim Arbeitsrecht verändert. Ohnehin ist das Regelwerk dort rigider als in Deutschland, ob es um Corona geht oder MeToo. Man muss jetzt zum Beispiel Verhaltens- Vereinbarungen unterschreiben und als Chef an Workshops teilnehmen.

Sie auch?

Klar. Ich habe unterschrieben, dass ich meine Position nicht missbrauchen werde, dass ich am Set nicht herumschreie, eine ganze Reihe von Regeln. Es war das zweite Corona-Jahr, die Nerven lagen ohnehin blank. Hinzu kam, dass Weinstein-Survivor mitspielten, in anderen Rollen. Die Sensibilität im gesamten Team war groß, und es gab eine Therapeutin am Set. Niemand wusste, was es bedeutet, wenn die alten Traumata wiederbelebt werden. Es kam dann dann auch zu unerwarteten emotionalen Momenten.

Was denken Sie, ist die MeToo-Bewegung insgesamt ein Erfolg?

Viele Systeme von Machtmissbrauch existieren immer noch. Aber das Sprechen darüber hat begonnen, unsere Sprache hat sich verändert, und nicht nur das. Wenn ich heute zur Intendanz gehen und sagen würde, dass ich Angst habe und mich einem Kollegen ausgeliefert fühle, würde ich nicht im Vorzimmer abgewiesen werden. Niemand würde mehr sagen: Willkommen beim Theater, stell dich nicht so an! Was früher Kavaliersdelikt hieß, heißt jetzt völlig zu Recht sexual harassment. Wir haben verharmlost und weggewischt. Das ist vorbei.

Zur Startseite