„McFit“-Gründer an Bord Zwei Leichen bei Suche nach Flugzeug vor Costa Ricas Küste entdeckt

Bei der Suche nach einem vermissten Privatflugzeug mit fünf deutschen Passagieren vor der Küste von Costa Rica haben die Einsatzkräfte zwei Tote entdeckt. Die Leichen eines Erwachsenen und eines Kindes seien im Meer gefunden worden, berichtete der Fernsehsender Teletica am Samstag unter Berufung auf das Ministerium für öffentliche Sicherheit.

„In dem Flugzeug waren fünf Passagiere und ein Pilot - insgesamt sechs Menschen“, sagte der Direktor der zivilen Luftfahrtbehörde, Fernando Naranjo. „Ausgehend von den Geburtsdaten waren auch zwei Kinder darunter.“

Zuvor waren rund 28 Kilometer vom Flughafen von Limón entfernt bereits Teile des Rumpfes, Sitze und mehrere Gepäckstücke entdeckt worden. Das Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Piaggio P.180 Avanti war am Freitagabend (Ortszeit) auf dem Flug von Mexiko nach Costa Rica verschollen.

Die Kommunikation sei abgerissen, als sich die Maschine über dem Meer dem Flughafen von Limón näherte, teilte das Sicherheitsministerium mit. Nachdem die Suche wegen schlechter Witterungsverhältnisse in der Nacht abgebrochen worden war, nahmen die Einsatzkräfte sie am Samstag wieder auf.

Nachdem die Maschine plötzlich ihre Verbindung mit dem Kontrollturm des Flughafens von Barra de Parismina verloren hatte, seien sofort alle Maßnahmen eingeleitet worden, um sie zu orten, sagte Torres in einem von seinem Ministerium veröffentlichten Video.

„Das Flugzeug ist etwa 25 Meilen vor dem Flughafen Limón vom Radar verschwunden. Die Maschine sollte um 18.58 Uhr landen, wir haben es in einer Höhe von 2000 Fuß verloren“, sagte Behördendirektor Naranjo dem Fernsehsender Teletica. 2000 Fuß sind etwa 600 Meter. Der Kontakt zu der Maschine sei Nähe des Dorfes Barra del Parismina abgerissen.

Der Screenshot zeigt die Route des Flugzeuges auf dem Weg von Mexiko nach Puerto Limón an der Karibikküste von Costa Rica. © Flightradar24.com/dpa

Laut Informationen der „Bild am Sonntag“ befand sich Rainer Schaller, Gründer der deutschen Fitnessstudio-Kette „McFit“ und ehemaliger Chef der Loveparade, mit seiner Familie an Bord der Maschine. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte dies gegenüber der Zeitung. Wegen der Katastrophe bei der Loveparade 2010 in Duisburg mit 21 Toten und zahlreichen Verletzten geriet er als Veranstalter in die Schlagzeilen.

„Der Fall ist uns bekannt“, hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. „Unsere Botschaft in San José steht zur Aufklärung des Sachverhalts mit den örtlichen Behörden in Kontakt.“

Das Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Piaggio P.180 Avanti war in Palenque im mexikanischen Bundesstaat Chiapas gestartet. Die dortige Ruinenstadt der Mayas gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist eine der wichtigsten archäologischen Fundstätten Mexikos. (AFP, dpa)

Zur Startseite