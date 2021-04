Das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND) wehrt sich gegen Hass-Mails an seinen Autor Imre Grimm. Der Leiter des Gesellschaftsressorts habe mehr als 400 E-Mails zu einem Meinungsbeitrag zu der Aktion „Alles dichtmachen“ verschiedener Schauspielerinnen und Schauspieler erhalten, teilte die Redaktion am Freitag in eigener Sache in Berlin mit. Zwei Drittel dieser Mails seien „übel beleidigend und weit von dem entfernt, was man gemeinhin Diskurs oder Debatte nennt“.

Grimm sei als „verficktes Nazi-Schwein“, als „systemkonforme Hure“ und als „Versagerpussy“, die „das Schlimmste verdient“, beschimpft worden. Verbunden sei dies mit dem Ausspruch „Verrecken Sie bitte, Spasti“ gewesen. Das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ habe in dem Fall inzwischen Strafanzeige erstattet und werde dies grundsätzlich auch in Zukunft tun.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Text „Stars gegen den Lockdown: Warum die Aktion 'Alles dichtmachen' eine Verhöhnung der Corona-Toten ist“ sei klar als Meinungsstück gekennzeichnet gewesen. Die Redaktion begrüße es außerordentlich, wenn sich Leserinnen und Leser kritisch mit ihrer Arbeit auseinandersetzen und mit Argumenten in den Dialog treten. „Wir sind jedoch nicht bereit, das Überschreiten verbaler Grenzen zu akzeptieren - zumal dann nicht, wenn sie justiziabel sind“, hieß es.

In den vergangenen Monaten häufen sich Anfeindungen und körperliche Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, insbesondere aus dem rechtsextremen Raum. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von „Reporter ohne Grenzen“ rutschte Deutschland daher von Platz 11 auf Platz 13 ab. Die Pressefreiheit wird demnach nicht mehr als „gut“, sondern nur noch als „zufriedenstellend“ eingestuft. (epd)