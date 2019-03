Zwischenfall im ZDF-„Morgenmagazin“: Während der Livesendung am Mittwoch ist eine Frau gegen 8 Uhr 30 aus dem Publikum auf die Bühne gestürmt, hat Moderatorin Dunja Hayali zur Seite gedrängt und vor laufender Kamera gegen die „Lügenpresse“ gewettert. „Müsst ihr hier eigentlich alle anlügen? Lügenpresse, Lügenfresse, oder was?!“, fragte die Frau mit aggressivem Unterton. Kurz darauf zu Hayali direkt: "Sind bei Dir die Mainzelmännchen zu Hause, oder was?" Die sichtlich verdutzte Moderatorin versuchte ebenso wie ihr Kollege Andreas Wunn zu beschwichtigen. Was ihnen so wenig gelang wie den Gästen im "Moma Café". Während Hayali der Frau ein Gespräch anbot - "Wollen wir kurz reden?" -, gab Moderator zu den Nachrichten nach Mainz ab.

Nach "heute Xpress" berichtete Hayali wenige Minuten später, dass die Frau nicht aus dem Studio geworfen wurde, sondern dass sie im Anschluss über den Vorfall mit ihr sprechen werde. Sie sei „dialogbereit, nicht nur hier“, sagte Hayali. Im Anschluss ging die Sendung wie geplant weiter.

Immer wieder Ziel von Pöbeleien

In ihrem Buch „Haymatland“ beschreibt die Journalistin Anfeindungen und Hass, die ihr wegen ihres Namens und der Herkunft ihrer Eltern entgegenschlügen. Die Familie stammt aus dem Irak. Die Moderatorin ist immer Ziel von Pöbeleien, bei Reportagen oder im Netz. Sie geht damit sehr offensiv um, eigener Aussage nach nimmt sie sich täglich bis zu vier Stunden Zeit, um bei Twitter und Facebook mit Nutzern zu kommunizieren.