Durch die gläserne Decke Wie Frauen den Rock ‘n’ Roll erfanden

Gemeinhin gilt Elvis Presley als Türöffner des Rock 'n' Roll. Legendär ist nicht nur seine Stimme. Vor allem sein Hüftschwung drückte das Sexuelle der rebellischen neuen Musik aus. Nun, der Hüftschwung von Kay Wheeler, zu bestaunen in dem Musikfilm „Rock Baby – Rock it“, der noch vor dem legendären Elvis-Film „Jailhouse Rock – Rhythmus hinter Gittern“ in die Kinos kam, hat es ebenso in sich. Beim Zuschauen flattern einem die Hosenbeine.

Neben der Tänzerin Kay Wheeler haben Ende der 1950er Jahre zahlreiche Frauen auch Rock 'n' Roll-Platten aufgenommen. Ins kollektive Gedächtnis schrieben sie sich damit aber nicht ein. Warum blieben sie trotz ihrer Talente weitgehend unbekannt? Das ergründet „Rock Chicks: Wie Frauen den Rock 'n' Roll erfanden“ (Arte Mediathek).

Ich bin eine Frau mit Eiern. Linda Gail Lewis, Schwester von Jerry Lee Lewis

Die Filmemacherin Marita Stocker begleitet Linda Gail Lewis auf einer Tournee. Die zur Drehzeit 74-jährige Musikerin absolviert immer noch 35 Auftritte in sechs Wochen. So berühmt wie ihr Bruder Jerry Lee Lewis wurde sie nie.

Während die Geschichte des Jazz ohne Billie Holiday und Ella Fitzgerald undenkbar wäre, stießen Frauen im Rock 'n' Roll-Business regelmäßig an eine gläserne Decke. Wanda Jackson, die erste Frau, die überhaupt eine Rock 'n' Roll-Platte aufnahm, lässt erahnen, warum dies so ist. Singt ein Mann so rotzfrech und fetzig wie Wanda, dann gilt er als sexy.

Wanda Jackson dagegen wurde von einem Musikjournalisten seinerzeit als „die nette Dame mit der ordinären Stimme“ geframed. Die Doku macht einen Sprung in die 1970er Jahre, in denen die Glam-Rockerin Suzi Quatro die musikalische Männerwelt aufmischte. Das mag etwas abrupt erscheinen. Sehenswert ist der materialreiche Film aber allemal.