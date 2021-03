+

Nach dem Weggang von Dieter Bohlen aus der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" wird Thomas Gottschalk für ihn weitermachen. Der ehemalige "Wetten, dass"-Moderator wird in den beiden DSDS-Live-Shows neben Maite Kelly und Mike Singer in der Jury sitzen, teilt RTL mit.

Gottschalk sagte dazu laut Pressemitteilung: "RTL hat mich gefragt und ich habe spontan zugesagt. Erstens lässt ein Titan den anderen nicht hängen, und zweitens hatte ich nichts Besseres vor. Die Kandidaten, die es bis hierher geschafft haben, können alle toll singen, und die Entscheidung liegt eh beim Publikum. Ich kann also nichts falsch machen."

Mehr zum Thema Dieter Bohlen verlässt DSDS-Jury Einer, der sich selbst am wichtigsten nimmt

Das „DSDS“-Halbfinale findet an diesem Samstag (27. März), das Finale eine Woche später (3. April) statt. Schon länger war bekannt, dass nach der aktuellen Staffel ein großer Umbau in der Jury des Casting-Formats erfolgen wird. RTL hat angekündigt, dass Bohlens Zeit in der Show nach fast 20 Jahren endet. (Tsp, dpa)