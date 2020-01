„Umweltsau-Satire und kein Ende: Die Redakteursvertretung des WDR kritisiert Tom Buhrow und das „schlechte Krisenmanagement der Geschäftsleitung" im Hinblick auf das „Umweltsau-Video, so zitiert Stefan Niggemeier auf uebermedien.de aus einem Schreiben aus dem WDR-Intranet.

Das Gremium sei irritiert von der „eklatanten Verletzung der inneren Rundfunkfreiheit“.

Am Dienstag werde es dazu eine Redakteursversammlung geben, bestätigte am Samstag eine WDR-Sprecherin. Einlader sei die Redakteursvertretung. Intendant Tom Buhrow werde an der Veranstaltung teilnehmen.

Indes meldet sich Buhrow selbst nochmals im „Spiegel“-Interview zu Wort: „Man wird doch noch mal Entschuldigung sagen dürfen, ohne dass einem gleich Zensur vorgeworfen wird.

Der WDR habe Hunderte Anrufe von „Seniorinnen und Senioren und deren Enkel“ erhalten. Buhrow kommentiert weiter: „Wir können doch nicht einfach so tun, als ob es nicht zählt, wenn sich ein großer Teil unseres Publikums zu Unrecht angegriffen fühlt. Soll ich denen sagen: Sie sitzen einer rechten Instrumentalisierung auf, und Ihre Gefühle sind deshalb irrelevant?“

Proteste für Samstag in Köln geplant

Buhrow rechtfertigt die Sperre außerdem damit, dass das Video nicht direkt als Satire gekennzeichnet gewesen sei. Niggemeier weist jedoch in seinem Blog darauf hin, dass das Lied seinen Ursprung bereits in der WDR5-Sendung „Satire Deluxe“ in einer kürzeren Version am 9. November hatte.

Die Sache treibt um. Im Zusammenhang mit dem „Umweltsau“-Lied haben am Sasmtag mehrere Hundert Menschen in der Kölner Innenstadt demonstriert. Rechte Kreise hatten zu Demonstrationen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Nähe der WDR-Zentrale aufgerufen.

Ein Gegenbündnis hatte eine Kundgebung unter dem Namen „Kein Einknicken vor Hass und Hetze - Klare Kante gegen Rechts“ organisiert. Daran nahmen am Samstag schätzungsweise mehrere Hundert Menschen teil. Bei den Rechten waren es wesentlich weniger. Ein Polizeisprecher sagte am Mittag, es gebe bisher keine besonderen Zwischenfälle. (Tsp/epd)