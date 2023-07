Filmdrama zu Srebrenica Wenn Nachbarn zu Mördern werden

Im Juli 1995 ermordeten serbische Soldaten in Srebrenica mehr als 8000 unbewaffnete Zivilisten, zumeist männliche, muslimische Bosnier. Wie man von einem solchen Massaker angemessen erzählen kann, also ohne die Gewalt voyeuristisch auszustellen und ohne sie gleichzeitig zu verharmlosen, beweist die in Sarajewo geborene Regisseurin Jasmila Žbanić mit ihrem Filmdrama „Quo vadis, Aida?“ (Arte-Mediathek).

Hauptfigur ist die Lehrerin Aida (Jasna Ðuričić), die für die niederländische UN-Einheit als Dolmetscherin arbeitet – und alles dafür tut, um ihren Mann und ihre beiden Söhne zu retten. Die Handlung konzentriert sich im Wesentlichen auf die Tage, in der die serbische Miliz den Ort einnimmt, obwohl er von den Vereinten Nationen im Bosnien-Krieg zur Schutzzone erklärt worden war.

Preisgekrönt Jasmila Žbanić gewann bereits mit ihrem Spielfilmdebüt „Esmas Geheimnis“, das ebenfalls vom Bosnienkrieg handelt, den Goldenen Bären bei der Berlinale 2006. „Quo vadis, Aida“ wurde im Jahr 2021 unter anderem mit drei Europäischen Filmpreisen (Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin) ausgezeichnet und war für den Oscar nominiert.

Žbanić und Christine Anna Maier (Kamera) verstehen es insbesondere, das Gefühl der wachsenden Ohnmacht und des Ausgeliefertseins zu vermitteln. Tausende Menschen haben in der UN-Basis Zuflucht gesucht. Noch mehr Menschen lagern vor dem überfüllten Camp, während den von der Weltgemeinschaft allein gelassenen Blauhelmen die Kontrolle entgleitet und General Ratko Mladic (Boris Isakovic) vor ständig laufender Propaganda-Kamera den Völkermord organisiert.

Obwohl die Gewalt nur indirekt inszeniert wird, liefert „Quo vadis, Aida“ einen schmerzhaft intensiven Einblick in eine menschengemachten Hölle. Das international koproduzierte Meisterwerk ist einer der wichtigsten Beiträge des europäischen Kinos zur jüngeren Geschichte – und als Erinnerung an Srebrenica eine aktuell bleibende Warnung vor einem Nationalismus, der wie im Film Aidas Nachbarn und Schüler zu mörderischem Hass aufstachelt.