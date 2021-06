Live-Fernsehen ist unkalkulierbar und kann gerade deshalb wunderbar unterhaltsam sein. Am Samstagabend geschah das Gegenteil: Die gewöhnliche Übertragung eines EM-Fußballspiels verwandelte sich von einer Sekunde zur anderen in realen Horror. Auch das ZDF schien angesichts der Ereignisse in Schockstarre zu verfallen. Denn als die Helfer auf dem Spielfeld um das Leben des Dänen Christian Eriksen kämpften, ließ die Sendeleitung das Bild minutenlang einfach weiter laufen. Eriksens Mannschaftskameraden bildeten einen Kreis um den am Boden liegenden Spieler, eine für alle sichtbare Schutzmauer gegen die millionenfachen Blicke von außen – ein Bild, das überdeutlich verkündete: Zeigt Respekt, schaut nicht hin, wenn dieser Mensch, unser Mitspieler, mit dem Tode ringt! Dass jede und jeder Einzelne selbst abschalten oder den Kanal wechseln kann, dass der plötzliche Notfall überraschend kam, entbindet Programmverantwortliche nicht von der Pflicht, auf voyeuristische Versuchung zu verzichten.

Das minutenlange Schweigen des Kommentators Béla Réthy war der bedrückenden Situation angemessen, auch wenn man sich einen Reporter gewünscht hätte, der seinen Arbeitgeber öffentlich zum Abbruch der Übertragung auffordert. Der kam dann mit Verspätung doch, nach weiteren quälenden Minuten, in denen Moderator Jochen Breyer im Studio die undankbare Aufgabe zu meistern hatte, die Zeit mit einer sprachlosen Gesprächsrunde zu überbrücken, ehe die Sendeleitung eine Film-Konserve als Ersatzprogramm für das unterbrochene Spiel gefunden hatte. Für passend erachtete man in Mainz eine Folge aus der Serie „Der Bergdoktor“. Klingt nach Kurzschluss oder Einfallslosigkeit, aber was wäre schon passend gewesen nach solch schrecklichen Szenen? Selten wirkten die bunten, lauten Werbespots und die fröhlich krähenden Mainzelmännchen unerträglicher als an diesem frühen Samstagabend.

ZDF-Sportchef verteidigt Vorgehen

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann hat Kritik zurückgewiesen, nicht angemessen über den Zusammenbruch des dänischen Fußball-Stars beim EM-Spiel gegen Finnland berichtet zu haben. „Das ZDF ist mit dem tragischen Zwischenfall beim Spiel Dänemark-Finnland verantwortungsvoll umgegangen. Béla Réthy hat einfühlsam aus dem Stadion reportiert, die Kollegen im Studio die richtigen Worte gefunden. Ich kann auch keine Kritik an der internationalen Regie der UEFA üben. Als sich das Ausmaß der schweren Verletzung abzeichnete, gab es keine Naheinstellungen oder andere unpassende Bilder“, sagte Fuhrmann der Deutschen Presse-Agentur.

DJV verlangt Aufklärung

Zuvor hatte Frank Überall als Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) Kritik geübt. „Ich finde es unerträglich, dass bei der Live-Übertragung im Fernsehen lange Zeit die Reanimation des Fußballers gezeigt wurde. Das ist unverantwortlich und widerspricht der journalistischen Ethik“, sagte Überall und fügte hinzu: „Journalismus darf nicht derart voyeuristisch sein. Das ZDF ist in der Pflicht, diese eklatante Fehlentscheidung aufzuarbeiten.“

Kritik an der BBC

Kritik gab es auch in Großbritannien an der BBC-Übertragung, woraufhin der Sender reagierte: „Wir entschuldigen uns bei allen, die sich darüber aufgeregt haben, dass die Bilder ausgestrahlt wurden. Die Übertragung im Stadion wird von der UEFA als Gastgeber kontrolliert. Sobald das Spiel unterbrochen wurde, haben wir unsere Berichterstattung so schnell wie möglich abgeschaltet.“