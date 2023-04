Google ehrt Alan Rickman Er war einer der herausragenden britischen Schauspieler

Unvergessen ist Alan Rickman in seiner Rolle als Severus Snape in den „Harry-Potter“-Filmen. Er soll die Wunschbesetzung der Autorin Joanne K. Rowling gewesen sein, mit der sich Rickman ausführlich über seine Figur unterhielt.

Unvergessen auch seine Rolle in der Verfilmung des Romans „Sinn und Sinnlichkeit“ von Jane Austen. Wie er da still liebend und leidend die für ihn unerreichbare Marianne, gespielt von Kate Winslet, in ihrem Leben begleitet, sie unterstützend und sich aufopfernd, so hat selten ein Liebhaber im Film überzeugt.

Wie kaum ein anderer konnte er die „stiff upper lipp“ spielen, mit der er seine Gefühle verbarg. Mit Kate Winslet hat er noch in mehreren anderen Filmen gespielt.

Sohn eines Fabrikarbeiters

Vor sieben Jahren starb Alan Rickman. Google ehrte ihn mit einem Doodle, wie es genannt wird.

Privat heiratete er 2012 nach 47 gemeinsamen Beziehungsjahren seine Lebensgefährtin Rima Horton, eine Professorin und Politikerin. Im August 2015 erlitt er einen leichten Schlaganfall. Die Ärzte stellten bei ihm Bauspeicheldrüsenkrebs fest. Im Januar 2016 starb er. Mit 69 Jahren.

Rickman war als Sohn eines Fabrikarbeiters geboren worden, in London. Er spielte in vielen, vielen Theaterstücken und Filmen mit. Sein Kollege Daniel Radcliffe aus „Harry Potter“ bezeichnete Rickman als einen der besten Schauspieler, mit denen er je zusammengearbeitet habe.