Große Mehrheit für unabhängige Medien 91 Prozent halten Pressefreiheit für hohes Gut

Die überwiegende Mehrheit der Deutschen steht einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge klar hinter unabhängiger und freier Berichterstattung. So bezeichnen 91 Prozent der Befragten Pressefreiheit als hohes Gut, das es unbedingt zu schützen gilt, wie der Branchenverband am Donnerstag in Berlin anlässlich des internationalen Tags der Pressefreiheit am 3. Mai mitteilte.

86 Prozent gaben außerdem an, dass sie sich respektvollere Debatten im Internet wünschten. 70 Prozent der Befragten empfinden den Ton in Kommentarspalten bei Nachrichten im Internet oft als zu aggressiv. 48 Prozent sind der Meinung, dass Diskussionen im Internet dazu beitragen, dass rechte Parteien an Einfluss gewinnen.

„Pressefreiheit ist ein hohes Gut, und wir müssen sie auch im Netz und in den digitalen Medien schützen und stärken“, erklärte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. „Attacken auf Journalistinnen und Journalisten sind eine direkte Gefahr nicht nur für die betroffenen Personen, sondern für unsere meinungspluralistische Gesellschaft insgesamt.“ (AFP)