Lars Spannagel, Redakteur im Tagesspiegel-Ressort Story, ist vom Weltverband der Sportjournalisten (AIPS) geehrt worden. Am Montagabend wurde seine Reportage "Die Zeit ist reif" in der Kategorie "Writing: Best colour piece" mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Der erste Platz ging an die norwegische Zeitung "Aftonbladet", der dritte Platz an ein Reporterteam aus Australien.

Der AIPS-Award ist der einzige weltweite Preis für Sportjournalisten. Medienvertreter aus 129 Ländern hatten sich mit insgesamt 1871 Einsendungen in 34 Sprachen um eine der Auszeichnungen beworben. Lars Spannagels Text über den Marathon-Weltrekordversuch des Kenianers Eliud Kipchoge, erschienen am 11. Oktober 2019 auf der Seite 3, war zuvor bereits vom Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) beim "Großen VDS-Preis" ebenfalls mit dem 2. Platz ausgezeichnet worden. (Tsp)