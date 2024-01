Jahr der Entscheidungen Was passiert, wenn der Rundfunkbeitrag steigt?

Der Rundfunkbeitrag ist der elektronische Brotpreis dieses Landes. Momentan beträgt er 18,36 Euro im Monat. Sollte er, wie von der Beitragskommission KEF ventiliert, um 58 Cent für die Beitragsperiode ab 2025 steigen, hat das Wirkungen und Nebenwirkungen.

Wenn der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke sagt, „ich würde gern mehr in die Zukunft investieren, also mehr in exzellenten Inhalt und moderne Technik“, dann wird er zu argumentieren haben, warum die jährlich knapp zehn Milliarden Euro, die ARD, ZDF und Deutschlandradio einnehmen, für diese Zukunft nicht ausreichen.

Ein gestiegener Beitrag vergrößert die Angriffsfläche, statt sie zu verkleinern. Joachim Huber, Tagesspiegel-Autor

Wenn der Beitrag steigt, müssen sich 16 Ministerpräsidenten auf die Erhöhung geeinigt haben. Ein Kraftakt sondergleichen, weil sechs Länderchefs quer durch die Parteien sich bereits dagegen ausgesprochen haben. Darunter Brandenburgs SPD-Regierungschef Dietmar Woidke, den 2024 ein herausfordernder Wahlkampf erwartet, auch gegen die AfD, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen möchte. Stimmt Woidke trotzdem für eine Erhöhung, wird er sich fragen lassen müssen, wieso der Rundfunk Berlin-Brandenburg seine Sünden mit mehr Geld büßen darf.

Wenn der Beitrag steigt, werden nicht wenige Beitragszahler murren. Das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, wenngleich auf weiterhin hohem Niveau, gesunken. An die Formel „Mehr Geld gleich mehr Vertrauen“ glauben sie nicht. Ein gestiegener Beitrag vergrößert die Angriffsfläche, statt sie zu verkleinern.

Wenn der Beitrag steigt, werden die Intendantengehälter sofort ins Visier der Öffentlichkeit geraten. MDR-Intendant Ralf Ludwig verdient mehr als Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, WDR-Chef Tom Buhrow mehr als NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst – die Erhöhung des Beitrags wird den Druck auf die Intendantengehälter erhöhen.

Kein Haushalt in Deutschland, der dem Rundfunkbeitrag entkommt. Der Beitragsservice verwaltet rund 40 Millionen Konten. Schon bei diesem Volumen wird erkennbar, warum ein Beitragsplus eine eminente Größe ist. Und weil jeder Beitragszahler von einer Erhöhung betroffen sein wird, muss er sich schon heute diese Frage beantworten: Wie reagiere ich, wenn der Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio 2024 steigt?