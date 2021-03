Weiterungen in Sachen Compliance-Vorwürfe gegen "Bild"-Chef Julian Reichelt: Etliche Mitarbeiterinnen bei der Boulevardzeitung sollen davon ausgehen, dass das Compliance-Verfahren gegen Julian Reichelt ohne Konsequenzen bleibt – nicht jedoch wegen dessen Unschuld, sondern mangels Beweisen, das schreibt am Freitagmorgen der "Spiegel".

Einige der möglichen Zeuginnen hätten sich inzwischen Anwältinnen genommen, die "zum Teil davor warnen, die Compliance-Profis mit Infos zu versorgen, solange Reichelt nicht mindestens beurlaubt oder freigestellt ist". Vielen Frauen würden sich aus Angst vor Konsequenzen nur anonym äußern wollen.

Auf eine betroffene Frau, so das Nachrichtenmagazin weiter, solle von einem Reichelt-Getreuen aus der "Bild"-Führung sogar Druck ausgeübt worden sein. "Reichelt, so scheint es, hat in der Redaktion eine Kultur der Angst geschaffen, die es nun schwer macht, die Fälle aufzuklären", bilanziert der "Spiegel". Mehrere Mitarbeiterinnen, die nicht mit Reichelts Methoden einverstanden waren, hätten lieber "versehen mit Geld und einer Verschwiegenheitserklärung" das Haus verlassen, als gegen den "Bild"-Chef vorzugehen. Intern werde sein Verhalten als "Vögeln, fördern, feuern" beschrieben.

Reichelt bestreite die Vorwürfe

Der "Spiegel" berichtet zudem, dass Springer in der Vergangenheit bereits mehrfach Beschwerden nicht weiter verfolgt habe, da sie nicht explizit genug waren und meist anonym erfolgt seien. 2020 habe es bereits ein Compliance-Verfahren gegeben, weil Reichelt eine PR-Agentur mit Aufträgen versorgt haben soll, während er mit einer Mitarbeiterin eine Beziehung hatte. Springer habe den Fall als unproblematisch eingestuft.

In den aktuellen internen Untersuchungen gegen Reichelt geht es um mögliches Fehlverhalten gegenüber Frauen. Der Verlag schaltete nach einem entsprechenden Hinweis durch eine "Bild"-Führungskraft vor rund drei Wochen die Compliance-Abteilung ein, die wiederum die Wirtschaftskanzlei Freshfields mit der Aufklärung des Sachverhalts betraute. In den Fällen, die teils Jahre zurückliegen, geht es um möglichen Machtmissbrauch, Mobbing und Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen.

In einer Mail an die Mitarbeiter bestätigten die Vorstände Mathias Döpfner und Jan Bayer die Ermittlungen. Reichelt bestreite die Vorwürfe.

Mit einer Veröffentlichung der Ergebnisse der Untersuchung wird nicht vor nächster Woche gerechnet. meh